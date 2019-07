PREVIEW - Barco staat voor hoge lat

Mag als eerste vertrekken: beurslieveling Barco . Het aandeel deed er sinds begin dit jaar 88 procent bij. De beeldschermenfabrikant kon bij zijn jaarresultaten verrassen met stevig opgekrikte winstmarges. Barco haalde toen al de marge die het voor 2020 naar voren had geschoven (12 procent).

Barco verhoogde in een adem de prognoses voor dit jaar: het beloofde een langverwachte omzetverhoging van vijf procent. Donderdagochtend volgt de eerste test of Barco die ambities kan waarmaken. Analisten gaan uit van een omzet van 500,5 miljoen euro, wat ongeveer vlak is vergeleken met de eerste helft van vorig jaar.