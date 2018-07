PREVIEW - Spelen wisselkoersen Barco parten?

Kan Barco vasthouden aan een stabilisatie van de omzet, met hogere winstmarges?

Met de resultaten van beeldschermenfabrikant Barco schiet het Brusselse resultatenseizoen donderdag traditiegetrouw uit de startblokken.

Daarbij is het uitkijken wat de impact is van de wisselkoersen. In het eerste kwartaal bleek al dat het effect daarvan niet gering is. De orders klokten toen af op 276 miljoen euro, 2,6 procent minder dan het jaar voordien. Bij constante wisselkoersen was er een stijging geweest van 5 procent.

De blootstelling van Barco aan de verzwakte dollar is aanzienlijk. Het bedrijf boekt 37 procent van zijn omzet op de Amerikaanse markt. 'We verwachten dat de resultaten uit de eerste jaarhelft zwaar beïnvloed zullen zijn door buitenlandse munten', klinkt het ook bij KBC-analist Guy Sips.

Winstmarges

Analisten gaan uit van een quasi vlakke omzetevolutie, naar 516,7 miljoen euro. Barco gaat in zijn eigen prognose voor heel 2018 uit van een stabilisatie van de omzet, bij een verbetering van de marges. Die hogere winstmarges zijn een stokpaardje van CEO Jan De Witte.

Via het 'Focus to perform'-programma krikte hij de ebitda-marge (brutobedrijfswinst over omzet) al op van 8 naar net geen 10 procent (over boekjaar 2017). Die winstmarge gaat verder naar omhoog, zo verwachten analisten, richting 10,3 procent. De ruime bedrijfswinst zelf eindigt volgens analisten op 53,4 miljoen euro, een toename met 10,7 procent.