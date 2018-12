Palladium onttroont goud als duurste edelmetaal

De stijgende vraag uit de auto-industrie geeft het exclusieve edelmetaal al vier maanden een stevige boost.

Goud is woensdag van de troon gestoten door palladium als het duurste edelmetaal. Tegen het sluiten van de Brusselse beurs noteerde palladium 1.254 dollar per troy ounce, tegen 1.237 dollar voor goud. Sinds het begin van dit kalenderjaar is de palladiumprijs met 12,5 procent gestegen.

Het is voor het eerst sinds 2002 dat palladium weer duurder is dan goud. De reden voor de rally in palladium, die nu al vier maanden duurt, is het enorme tekort. Dat komt volgens analist Eily Ong van Bloomberg Intelligence door de grotere vraag naar milieuvriendelijkere auto's, waarin palladium wordt gebruikt in katalysatoren.

Palladium is, net als bijvoorbeeld goud, zilver en platina, een edelmetaal en wordt niet of nauwelijks aangetast door oxidatie. Het grootste gedeelte van de productie geschiedt in Rusland en Zuid-Afrika. Het metaal wordt meestal als bijproduct gewonnen in koper- en nikkelmijnen.

Lenen

'Mensen grijpen elke ounce die ze te pakken kunnen krijgen', tekende persbureau Bloomberg op uit de mond van een handelaar. 'Het is erg duur om te lenen, en dat is misschien wel de grootste aanjager van de prijs op de spotmarkt', aldus de handelaar. De kosten om het edelmetaal fysiek voor een maand te lenen, zijn nu 22 procent op jaarbasis.

'De palladiumprijs zou moeten kunnen blijven profiteren van de sterke onderliggende fundamenten in 2019, als de wereldwijde aanvoer kleiner wordt terwijl de vraag van automobielmakers stijgt', aldus Ong van Bloomberg Intelligence, 'zeker in China'. In dat land worden nieuwe emissiestandaarden van kracht. Ook de Europese Unie wil de emissies met 40 procent terugdringen vanaf de niveaus van 1990, terwijl China mikt op 26 tot 28 procent vanaf de niveaus van 2005, aldus Ong.

Nu is al 84 procent van de vraag naar het edelmetaal van de automobielindustrie afkomstig, aldus Ong. Volgens de laatste cijfers uit maart is de Chinese import van palladium met 39 procent gestegen naar 1,6 ton, terwijl de autoproductie maar met 1 procent steeg.

Zwakke dollar

Een enigszins contrair geluid is te horen bij Commerzbank. In een woensdag gepubliceerd rapport schrijft de Duitse bank dat de edelmetaalprijzen in 2019 zullen stijgen in verband met een zwakkere dollar vanwege het einde van de cyclus aan renteverhogingen. Aan het eind van 2019 zal de goudprijs 1.350 dollar per troy ounce hebben bereikt. Zilver zal een vergelijkbare stijging laten zien naar 16 dollar per troy ounce aan het einde van het jaar, denkt de bank.