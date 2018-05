Politieke crisis stuurt beurs Milaan hoger

De beurs van Milaan is 1,5 procent hoger geopend. Er is duidelijk opluchting op de financiële markten dat Italië geen euroscepticus als minister van Financiën krijgt.

De belangrijkste impact van de Italiaanse institutionele crisis is vooral voelbaar in de eurokoers: die stijgt met 0,4 procent in waarde tegenover de dollar tot 1,1699 dollar.