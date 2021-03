Preview Agfa - Wat brengt 2021?

Bij de jaarresultaten van Agfa-Gevaert is het uitkijken naar de geleden schade in het slotkwartaal van 2020 en naar hoe de topman het herstel inschat.

2020 is voor beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert een jaar om snel te vergeten. De pandemie hield lelijk huis in de offset- of drukplatendivisie, Agfa's grootste afdeling. Analisten verwachten een omzetkrimp van 18 procent of 154 miljoen euro naar 689 miljoen euro. Operationeel duikt het (jaar)resultaat volgens de consensus 29 miljoen euro in het rood, tegen een nulresultaat in 2019.

De drukplaten en de voorbereidingssoftware voor drukkerijen hebben zwaar te lijden onder de krimpende volumes van kranten- en reclamedrukwerk. Gelukkig is ook de verpakkingsindustrie - die overuren draait voor de exploderende e-commerce - kind aan huis in Mortsel.

Concurrent Heidelberger Druckmaschinen , de wereldmarktleider in offsetdrukpersen, rapporteerde vorige maand mooie kwartaalresultaten. Afwachten of ook Agfa in het slotkwartaal van 2020 de vraag in China en Europa zag opleven. Heidelberger meldde dat de inkomende bestellingen in december voor het eerst boven het peil van 2019 uitkwamen.

400 miljoen Cash Agfa-Gevaert heeft 400 miljoen euro op zijn rekening staan.

Hoe dan ook ziet Agfa-topman Pascal Juéry de drukplatenpoot de geleden schade na de crisis niet meer goedmaken. Daarom heeft hij de divisie in quarantaine geplaatst, afgezonderd van de rest van de groep om te reorganiseren en de afdeling in de etalage te zetten voor een koper of een partner. Offset produceert de drukplaten in Brazilië, China en Duitsland. De fabrieken in Frankrijk en het VK worden gesloten. In ons land stelt de poot een honderdtal bedienden te werk.

Voor de reorganisatie heeft Agfa voldoende middelen. Het heeft na de verkoop van zijn kroonjuweel Healthcare IT aan het Italiaanse Dedalus - voor zowat 1 miljard euro - nog 400 miljoen euro op de rekening staan. De rest werd al gebruikt om de pensioenlasten en de schulden af te bouwen.

Snel herstel?

De grootformaatprinters, chemicaliën, radiologie en software voor ziekenhuizen hielden afgelopen jaar beter stand. Maar ook zij kregen klappen. De printers en chemicaliën krompen met 19 procent, terwijl radiologie de daling kon beperken tot 9,5 procent.