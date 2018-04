Quest for Growth stapt uit Accell

Quest for Growth heeft in het eerste kwartaal alle aandelen van de Nederlandse fietsenmaker Accell verkocht. De positie in Jensen werd versterkt.

Quest for Growth belegt voor 62 procent in beursgenoteerde bedrijven. De kwakkelende beurs heeft Quest in het eerste kwartaal dus weinig goeds gedaan. De privak slikt een verlies van 1,6 miljoen euro, tegenover een winst van 15,4 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

‘Onze beursgenoteerde portefeuille hield goed stand. Als we geen rekening houden met Avantium was het rendement slechts licht negatief’, klinkt het bij Quest. Quest mocht wegens een lock-up regeling pas vanaf midden maart uit Avantium stappen, een specialist in hernieuwbare plastics.

Na het einde van de lockup heeft Quest de positie met een derde afgebouwd tot 111.712 stuks, nog goed voor 0,4 procent van de intrinsieke waarde. Uitstel in de bouw van een fabriek heeft het aandeel sinds de beursgang van april 2017 doen halveren.

Verder heeft Quest alle aandelen van de Nederlandse fietsenmaker Accell verkocht. Accell verwierp vorig jaar een bod van een sectorgenoot en kampt sindsdien met talrijke problemen, vooral in de VS. Ook de aandelen Gerresheimer (medicijnverpakkingen) en Axway (software) gingen de deur uit.