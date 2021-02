Reddit-revolte inspireert fonds dat sociale media scant

Nu een leger kleine beleggers elkaar via chatfora opzweept om met succes aandelen te boosten, herlanceert de vermogensbeheerder VanEck een beursgenoteerd fonds dat het momentum op de sociale media scant en daarop inspeelt.

Het fonds - een tracker met de naam VanEck Vectors Social Sentiment - belegt in aandelen die het meest over de tong gaan op sociale media, Twitter, blogs en andere onlinekanalen. Een van die kanalen, een chatforum op Reddit, beroerde de voorbije weken de financiële markten door aandelen als de videospelketen GameStop de stratosfeer in te schieten.

De tracker belegt in de 75 Amerikaanse aandelen die van het grootste positieve momentum genieten en wordt maandelijkse geherbalanceerd. De onderliggende benchmark - de Buzz NextGen AI US Sentiment Leaders Index - vertrouwt op artificiële intelligentie om trends en veranderingen in het sentiment op te pikken. Die benchmark vormde van 2016 tot 2019 al eens de basis voor een andere tracker, die een stille dood stierf wegens een gebrek aan succes.

Virgin Galactic

De grootste positie in de index vandaag is het ruimtereisbedrijf Virgin Galactic, voor Facebook, Moderna, Zoom, Apple en Amazon. Veel techkleppers dus die er al een stevige aandelenrally hebben opzitten.