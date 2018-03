Reuzen van de beurs getemd

Strengere regels over privacy en nieuwe belastingen bedreigen Facebook en de andere Big Tech-spelers van Wall Street. Analisten waarschuwen dat de internetreuzen zich niet langer alles kunnen veroorloven, wat op hun winst kan wegen.

De technologiegoden van Wall Street kregen deze week stevige pandoeringen op de beurs. Ze werden meegezogen met Facebook, dat dit keer niet zomaar vergiffenis kreeg voor zijn privacyzonden. Politici in tal van landen eisten tekst en uitleg, nadat een klokkenluider had bekendgemaakt dat zijn voormalige werkgever via Facebook-profielen het stemgedrag van miljoenen Amerikanen heeft proberen te sturen. De gegevens waren onder een vals voorwendsel ontfutseld en doorverkocht. Facebook crashte 11 procent. Apple (-6,4%), Google-holding Alphabet (-6,4%), Twitter (-11%) en Amazon (-2,4%) betaalden mee het gelag.

Schermvullende weergave ©Mediafin

De roep om meer regelgeving bedreigt de kern van de internetreuzen, waarschuwen meerdere analisten. De soepele manier waarop ze met de gegevens van hun gebruikers kunnen omspringen en het ontbreken van strenge regulatoren die toezien op hun reilen en zeilen stelden hen in staat zo groot te worden. Meer regels zouden immers de innovatie kunnen beknotten. Niet toevallig zijn de reuzen van het internet ook reuzen op de beurs. Facebook viel deze week uit het kransje van bedrijven met een beurswaarde boven 500 miljard dollar, dat verder bestaat uit Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, de Chinese internetmogols Tencent en Alibaba, en de holding Berkshire Hathaway, die sinds kort stevig in Apple belegt. Het zijn ook de bedrijven die het gros van de recente beursklim voor hun rekening namen.

Maar de fratsen van Facebook bedreigen de hele sector. ‘Het is duidelijk dat Facebook de limieten aftast van wat toegelaten is’, stelt Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis en auteur van het boek ‘De winnaarseconomie’. ‘De schaalvoordelen van big data die deze bedrijven van hun gebruikers verzamelen, zijn gigantisch: elke nieuwe gebruiker maakt het product weer interessanter voor de volgende gebruiker. Maar die nieuwe gebruiker aan een database toevoegen, kost bijna niets. Als het gebruik van gegevens door die bedrijven aan banden wordt gelegd, kan dat hun inkomsten aantasten.’

Vooral Europa maakt zich op voor strengere regels. ‘De EU is proactief geweest, in tegenstelling tot de VS, waar de regelgevers zich in slaap lieten wiegen door lobbyisten’, stelt de Amerikaanse professor Jonathan Taplin, die de techreuzen in zijn boek ‘Move Fast and Break Things’ wegzette als verwende kinderen.

Op 25 mei treedt de Europese regelgeving GDPR in voege, die bedrijven verplicht openbaar te maken welke gebruikersgegevens ze verzamelen en hoe ze die gebruiken en beveiligen. Ook bedrijven die data opslaan buiten de EU-grenzen moeten zich aanpassen.

Volgens mij is het een kwestie van tijd voor Europa een van deze bedrijven uitsluit. De EU ondervindt vooral nadelen van de techbedrjiven. Scott Galloway Stern School of Business New York

‘De koop- en verkoopadviezen van analisten nemen steeds meer zachte factoren zoals privacy in rekening, die minder duidelijk gekoppeld zijn aan winstgevendheid’, zegt De Leus. ‘Onze Franse collega’s bij BNP Paribas Exane durven zelfs een Frans bedrijf dat data analyseert en die analyses verkoopt geen koopadvies te geven vanwege de impact van GDPR.’

Voor de strafste mening van de week moeten we bij de Amerikaan Scott Galloway zijn. Hij doceert digitale marketing aan de Stern School of Business in New York en schreef ‘De vier’ (‘The Four’), over hoe Amazon, Apple, Facebook en Google zichzelf onmisbaar maakten. ‘Volgens mij is het een kwestie van tijd voor Europa een van deze bedrijven uitsluit’, zegt hij via e-mail. ‘De EU geniet maar een fractie van de voordelen die bigtechbedrijven bieden, maar heel veel nadelen. Banen en privacy verdwijnen, en concurrentie is ver te zoeken. Ook dat wekt de frustratie van de Europese regulator op.’

Ook de misnoegde gebruikers kunnen een signaal geven aan de internetreuzen, al is een massale opstand weinig waarschijnlijk. ‘Als gebruikers aan het twijfelen slaan over de veiligheid van hun gegevens, verhoogt dat de kans dat mensen minder tijd spenderen op Facebook, of zelfs vertrekken’, menen de analisten van Morningstar. Meteen daarna volgt wel de opmerking dat het netwerkeffect van 2 miljard maandelijks actieve gebruikers nog altijd beresterk is.

De beschadigde reputatie van Facebook leidde wel tot reacties in de wereld van de zogeheten ethische beleggers. Nordea, de grootste bank van Noord-Europa, besloot abrupt om Facebook uit te sluiten voor zijn duurzame fondsen. Als reden verwees het na het recente schandaal ook naar ‘de dreiging van strengere regelgevers.’ Bij de vermogensbeheerpoot van BNP Paribas had Facebook al langer de laagst mogelijke duurzaamheidsrating.

Belastingen

Behalve strengere regels bedreigen ook hogere belastingen de internetreuzen. De Europese Commissie toonde al haar tanden met miljardenboetes voor de fiscale spitsvondigheden van Facebook, Apple en Google. Nu wil ze 3 procent van de omzet van de internetreuzen belasten. Het voorstel zou alleen bedrijven treffen met een wereldwijde omzet van minstens 750 miljoen euro, waarvan 50 miljoen in de EU. Zo mikt de Commissie alleen op de echte giganten.

DEREGULERING ‘De brede trend in de VS onder president Trump gaat duidelijk in de richting van minder regels voor grote bedrijven’, zegt Vincent Juvyns van JPMorgan. Daarom maakte de zakenbank een eigen beursindex met bedrijven die sterk gebaat zijn bij soepeler wetten. De oliesector en de autofabrikanten zijn goed vertegenwoordigd, maar ook de banken. Die laatste sector kreeg vorige week wat rugwind toen de Dodd-Frank-wetgeving, die dateert van de bankencrisis van tien jaar geleden, werd versoepeld voor kleinere banken. Terloops passeerden ook enkele cadeautjes voor de zakenbanken op Wall Street. Volgens Jan Loeys, een Belgische strateeg van JPMorgan in de VS, was er na de financiële crisis nood aan extra regelgeving voor de banksector. ‘Maar de slinger is te ver doorgeslagen. We hebben slimme in plaats van domme financiële regelgeving nodig, zodat banken de economie kunnen blijven ondersteunen. De versoepeling van Dodd-Frank, waarachter zowel de Republikeinen als de Democraten in de Senaat zich schaarden, zorgt daarvoor.’

Schermvullende weergave ©Mediafin

De heffing kan snel van kracht worden. Op de lange termijn wil Europa de winsten kunnen belasten op de plek waar de verkooptransactie plaatsvindt, en niet waar het hoofdkwartier is gevestigd. Ondertussen ijvert Australië ervoor het onderwerp op de agenda van de G20-top in Argentinië te plaatsen.

‘Techreuzen zijn de olympische kampioenen in belastingontduiking’, stelt Galloway scherp. ‘Omzet en niet winst belasten zou alles veranderen voor hen. Tussen 2007 en 2015 betaalde Facebook amper 4 procent vennootschapsbelasting, Google 16 procent, Apple 17 procent en Amazon 13 procent.’

Ook De Leus wijst op het gevaar van een hogere belastingfactuur. ‘Internationaal bestond min of meer de afspraak om de omzet van buitenlandse bedrijven niet te belasten. Maar omdat grote technologiebedrijven veel minder dan het gemiddelde in Europa aan belastingen betalen, is er appetijt om dat aan te pakken.’

De impact becijferen is voorlopig onbegonnen werk, maar JPMorgan-strateeg Vincent Juvyns verwacht dat die wel meevalt. ‘Wij blijven positief over de grote Amerikaanse techaandelen. Misschien iets minder dan in 2017, omdat de beurskoersen sterk opliepen. De sector is zo winstgevend dat meer belastingen betalen in de VS of de EU geen drama is.’