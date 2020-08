Robinhood-stichters zijn miljarden waard

De hippe Amerikaanse beursapp Robinhood is volgens een nieuwe kapitaalronde 11 miljard dollar waard. Dat maakt van stichters Baiju Bhatt en Vladimir Tenev multimiljardairs.

1984 of 1985. In een van die twee jaren moet Baiju Bhatt volgens Wikipedia geboren zijn. Aan de Stanford-universiteit, waar hij diploma's fysica en wiskunde behaalde, ontmoette de zoon van Indiase immigranten Vladimir Tenev. Ook een immigrant, maar dan uit Bulgarije. Een ook iemand van wie het geboortejaar niet bekend is: 1986 of 1987.

Beiden gingen na hun studies aan de slag op Wall Street, om software te programmeren voor supersnelle handel. Maar al snel stak een grote ergernis de kop op: terwijl de kosten om aandelen te traden implodeerden voor grote beleggers, bleven die hoog voor kleine beleggers. Nadat de Occupy Wall Street-beweging in 2011 voor hun neus was opgestaan, gaven Bhatt en Tenev hun vetbetaalde job op. Ze besloten de wereld van financiën te 'democratiseren': het idee van Robinhood was geboren.

In San Francisco bouwden ze een beursapp waarmee kleine beleggers gratis aandelen verhandelen. Robinhood verdient op andere manieren geld, bijvoorbeeld door de orders te verkopen aan Citadel Securities.

De coronapandemie heeft de activiteit van Robinhood een geweldige boost gegeven. In het eerste kwartaal verleidde de app 3 miljoen nieuwe klanten, tot meer dan 13 miljoen. Jonge beleggers die verveeld thuiszaten, zagen in de kelderende koersen een koopmoment. Het woord 'Robinhood-beleggers' werd een begrip en gebruikt om spectaculaire koersbewegingen te verklaren bij Tesla of Kodak.

Groter dan Charles Schwab en ETrade

Hoewel experten verdeeld zijn over de impact van de kleine orders van de vele Robinhood-beleggers op de beurskoersen, is het succes zeven jaar na de oprichting onmiskenbaar. In juni overtroefde Robinhood met 4,3 miljoen dagelijkse orders de bekende Amerikaanse brokers Charles Schwab en ETrade. Zij hebben onder invloed van Robinhood al stevig het mes gezet in hun tarieven.

Toch loopt niet alles van een leien dakje. Vooreerst is Robinhood er niet in geslaagd zijn succes te exporteren. In 2015 werd een uitrol naar Australië aangekondigd maar nooit gerealiseerd. Eerder dit jaar schrapte Robinhood de plannen om de Britse markt te betreden.

Tragisch

En dan is er het tragische geval van Alex Kearns, een 20-jarige student die tijdens de lockdown klant was geworden. Kearns geloofde dat hij 750.000 dollar was kwijtgespeeld door in opties te handelen en beroofde zich van het leven. In een briefje aan de familie schreef hij: 'Ik heb geen idee met wat ik bezig was' en 'Ik wou nooit zoveel risico nemen'. Later bleek dat Kearns geen verlies had gemaakt. Zijn optiestrategie bestond uit twee delen, en samen genomen was er 16.000 dollar winst. Kearns had het verlies op één been van de strategie als zijn totaal verlies afgelezen.

Bhatt en Tenev verklaarden 'kapot' te zijn van het voorval. Sinds de zelfmoord heeft Robinhood de educatieve vorming rond opties opgevoerd en de toegang tot optiehandel strikter gemaakt.

