Romance in huize De Vlietoever?

‘Schatje, misschien worden we ooit nog wel eens een koppel als we op onze oude dag samen hier in het rusthuis belanden’. Ik herinner me deze zin - intussen enkele decennia geleden uitgesproken - toen het ‘af’ raakte met mijn allereerste lief. Het was een uitspraak om de bittere pil van een voorbije tienerliefde te vergulden.

‘Hier’, dat is het bejaardentehuis van Bornem, de gemeente die toen en nu nog steeds de thuishaven is van ondergetekende. Het rusthuis ligt op een steenworp afstand van een kleuterschool, zodat je vrijwel op dezelfde plaats je leven kan starten als eindigen. Makkelijk voor wie het graag dicht onder de kerktoren houdt.

Als de vage belofte van toen ooit de waarheid wordt - wat niet onmogelijk is gezien de vele koppels die naar het schijnt nog in bejaardentehuizen ontstaan - zal ik mijn steentje bijdragen aan de winst van onze bedrijven. Daar let ik trouwens vaak op: wanneer ik kan kiezen tussen producten van een Belgisch genoteerd bedrijf of een buitenlandse multinational, opteer ik meestal voor de eerste. Liever een Spa-water, Lotus-wafel of Tongerlo-biertje dan een Chaudfontaine (eigendom van Coca-Cola), Oreo-koek (Mondelez) of Grimbergen (Heineken).

Beursgenoteerd

Sinds deze week is het rusthuis De Vlietoever in Bornem ook beursgenoteerd, als deeltje van Cofinimmo (+2%, 114,20 euro). De vastgoedgroep sloeg een grote slag door 15 Belgische woon- en zorgcentra te verwerven. Goed voor net geen 300 miljoen euro voor 1.576 bedden. Zo’n deal kan je zeldzaam doen, vandaar dat Cofinimmo er niet goedkoop van af komt.

Sta als een gier klaar om stukken op te pikken tegen een bradeerprijs als louter technische redenen aan de basis liggen.

De prijs komt neer op 188.000 euro per kamer. Cofinimmo moet tevreden zijn met een aanvangsrendement van 4,5 procent per jaar. In Nederland is dat zowat 6 procent voor woonzorgcentra. Al is het prijsverschil te verklaren. Driekwart van de gebouwen is minder dan 10 jaar oud en de huurcontracten lopen gemiddeld nog 26 jaar. Dat betekent geen dure renovaties en zekerheid van de inkomsten op lange termijn. Bovendien zijn in België de huurprijzen gekoppeld aan de inflatie, wat in andere Europese landen minder evident is.

De panden zijn voor 100 procent verhuurd. Cofinimmo moet immers niet zelf voor het vullen van de kamers zorgen, dat zijn de uitbaters. Maar ook daar zit het snor. Door de vergrijzingsgolf is de vraag groter dan het aanbod. Je kan niet zomaar tientallen rusthuizen bijbouwen. Misschien krijg je na jaren nog de nodige vergunningen, maar het is zo goed als onmogelijk voldoende personeel te vinden voor de fysiek en emotioneel zware job. Een overaanbod dreigt dus niet meteen.

Cofinimmo betaalt de transactie bijna volledig in nieuwe aandelen. De verkopers beloofden de 2,6 miljoen stukken niet meteen te verkopen. Op korte termijn komt de winst per aandeel daardoor licht onder druk. Omdat het aantal aandelen met 11 procent stijgt en de nieuwe panden minder opbrengen dan de huidige gemengde portefeuille van zorgvastgoed en kantoren, zal de winst per aandeel zowat anderhalve procent afbrokkelen. Cofinimmo zei wel al dat de transactie niets afdoet aan de belofte om het dividend dit jaar op te trekken.

Baanwinkels

Het was de week van de grote vastgoeddeals. Retail Estates (+3,8%, 81,30 euro) legde 97 miljoen euro op tafel voor 56 baanwinkels in Nederland. Winkels zijn door de afhankelijkheid van de conjunctuur en de concurrentie van e-commerce risicovoller dan rusthuizen, maar het hoge aanvangsrendement van 7 procent compenseert dat deels.

Bovendien koopt Retail Estates kwaliteit. 31 winkels liggen in de uiterst succesvolle Woonboulevard Breda, net naast een drukbezochte Ikea. De gemiddelde Hollander heeft bovendien een hogere koopkracht dan de gemiddelde Belg. Meubelwinkels zijn ook goed beschermd tegen de internetconcurrentie. Een salon of slaapkamer kiezen, doe je toch liever niet via een fotootje op het web?

Retail Estates financierde de overname deels via de emissie van 750.000 aandelen, uitgegeven tegen 68,43 euro per stuk. De verkopers van de panden verpatsten die meteen aan institutionele beleggers, waarop de handel werd geschorst. Omdat zo’n groot pakket op de markt werd gegooid, stond de koers bij de hervatting van de handel onder druk.

Een wijze raad: u kunt daar als kleine garnaal voordeel mee doen. Sta als een gier klaar om stukken op te pikken tegen een bradeerprijs als louter technische redenen aan de basis liggen. Wie donderdagochtend kocht toen de koers in elkaar dook, kon vrijdag al met een winst van 7 procent verkopen.

Aangenaam neveneffect

Een aangenaam neveneffect van de overnames door Cofinimmo en Retail Estates, is dat ze beide munitie krijgen om nog groter te worden. Dat zit zo: omdat ze de acquisities voor het merendeel financieren door de uitgifte van aandelen, stijgt hun eigen vermogen, maar dalen de schulden procentueel tegenover dat eigen vermogen.

Bij Cofinimmo zakt de schuldgraad 2,5 procentpunt tot zowat 40 procent. Cofinimmo verlicht zijn schuldratio met naar schatting 1,7 procentpunt tot 50,9 procent, als we ook het effect meetellen van de aandeelhouders die in mei voor een dividend in aandelen kozen in plaats van cash. Ruim twee derde van hen deed dat.

Reserves

Van de wetgever mogen de gereglementeerde vastgoedgroepen de schuldgraad laten oplopen tot 65 procent. Al doet geen enkele dat omdat de banken al voordien alarm zouden slaan, en elk bedrijf reserves wil overhouden voor onverwachte opportuniteiten.

Vooral Cofinimmo heeft ademruimte om extra schulden op te laden. De groep kan voor zowat 800 miljoen euro gebouwen bijkopen vooraleer zijn schuldplafond boven de helft van het eigen vermogen uittorent. Als ze daarmee vooral rusthuizen koopt, kan er een toetje voor de aandeelhouders in zitten.

Nu al vertegenwoordigt zorgvastgoed 54 procent van de portefeuille van 4 miljard euro. Als dat plafond 60 procent bereikt, halveert de roerende voorheffing op het dividend. Tegen het tempo waartegen Cofinimmo de transacties aan elkaar rijgt, is dat binnen de 2 à 3 jaar perfect mogelijk. Het zou de waardering van Cofinimmo meer in lijn brengen met die van de andere zorgspelers. Dat laat ruimte voor een opwaarts potentieel van 10 à 20 procent. Tenzij de nieuwe regering alweer meer centen zoekt uit dividenden en het gunstregime voor zorgspelers afschaft.

Bedrijvenpark

VGP (-1,1%, 72,80 euro) zorgde voor de derde megadeal. De groep gaat in Hannover een bedrijvenpark van 28 hectare ontwikkelen. Hoewel het pas binnen 3 à 5 jaar klaar zal zijn, verhuurde VGP al de helft aan KraussMaffei. De Belgen mogen ook het nieuwe hoofdkwartier en de grootste fabriek van de machinemaker in München bouwen. Die werken starten in 2022 en zullen vijf jaar duren.

KraussMaffei zal alles minstens 25 jaar huren. Het gaat om het grootste verhuisproject in de regio München sinds de luchthaven in 1992 van Riem naar Erding verkaste. Terloops: topman Dirk De Cuyper van Resilux (+0,7%, 135 euro) zingt regelmatig de lof over KraussMaffei. Bij diens Zwitserse dochter Netstal leerde hij als jonge werknemer de stiel kennen.

De Resilux-fabrieken staan vol Netstal-machines. Het contract toont het langetermijnpotentieel van VGP aan. Het bedrijf slaagt er als geen ander in zijn winst met een hefboom te recycleren in nieuwe projecten in de beste locaties voor de beste klanten. Tegen 10 keer de verwachte winst na de recente koerszwakte, is het aandeel niet duur.