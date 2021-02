Softbank heeft na 7.670 dagen dotcompiek verbeterd

Softbank slaat munt uit de hausse op de beurzen, die de waarde van de participaties opkrikt. Bovendien is Son niet vies van een turbo op de beurshausse, door bijvoorbeeld massaal callopties te kopen op Nasdaq. Softbank was daar in de zomer van 2020 zo bedreven in dat de Britse zakenkrant Financial Times sprak over een 'walvis' in de optiemarkt.