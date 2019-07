Steeds meer obligaties kosten geld

Het uitstaande bedrag aan obligaties met een negatief rendement is gestegen naar een record van 13.400 miljard dollar (11.860 miljard euro).

Zwarte sneeuw. Dat staat veel obligatiebeleggers de komende jaren te wachten omdat ze een enorme hoeveelheid papier bezitten met een rendement dat lager is dan nul.

Een obligatie heeft een negatief rendement als beleggers bereid zijn te betalen om geld uit te lenen aan de ontlener. Dat is het geval als de aankoopprijs van de obligatie groter is dan de toekomstige rentebetalingen plus de nominale waarde van de obligatie, die wordt terugbetaald op de vervaldag. Als ook rekening wordt gehouden met de verwachte inflatie zullen obligatiebeleggers de komende jaren veel koopkracht verliezen.