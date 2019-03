Stormloop op ‘symbolisch' tienjarig Grieks staatspapier

De eerste uitgifte sinds de eurocrisis van tienjarige Griekse overheidsobligaties kon dinsdag op veel beleggersinteresse rekenen. Voor Griekenland is dat een ‘symbolische mijlpaal’, al is het leed nog niet geleden.

Met een beleggersvraag die bijna vijfmaal groter was dan het aanbod was de uitgifte van tienjarig Grieks staatspapier dinsdag een succes. Griekenland haalde 2,5 miljard euro op tegen een rente van 3,9 procent. De laatste keer dat de Griekse overheid papier op tien jaar ophaalde - in maart 2010 - gebeurde dat tegen een coupon van 6,25 procent. De eurocrisis sudderde: enkele weken later kon Griekenland zich niet langer financieren op de markt en volgde de eerste van drie bail-outs.

De succesvolle uitgifte is een belangrijke stap in de rehabilitatie van de Griekse economie. ‘Het is een mijlpaal. Schuldpapier op tien jaar is dé referentietermijn voor een land. Dat het lukt om dat papier te plaatsen tegen een redelijke coupon is een symbolische stap’, zegt Carsten Brzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland.

Griekenland keerde voor het eerst terug naar de markt in juli 2017, toen het 3 miljard euro ophaalde op vijf jaar. In januari haalde het nog 2,5 miljard op vijf jaar op, een geslaagde generale repetitie voor de uitgifte op tien jaar.

De kredietbeoordelaar Moody’s gaf Griekenland vrijdag een duw in de rug door de kredietrating met twee trapjes op te trekken tot B1. Moody’s verwees naar een ‘stevig verankerd hervormingsprogramma’ dat zijn ‘vruchten begint af te werpen’, met een ‘sterke budgettaire prestatie’ als resultaat.

Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België, vindt het goed nieuws dat Griekenland zich weer voor een langere looptijd op de markt kan financieren. ‘Langetermijnfinanciering biedt meer zekerheid. Griekenland had het geld strikt gezien nog niet nodig, maar heeft geprofiteerd van het gunstige marktklimaat. Sinds december is dat gekeerd, met stijgende beurzen en minder risico-averse beleggers.’

Europees staats papier is enorm in trek sinds het jaarbegin. Uitgiften van Italiaans, Spaans en Portugees overheidspapier konden telkens op een grote beleggersvraag rekenen. Beleggers spelen in op de vrees voor een groeivertraging, met centraal bankiers die een verstrenging van hun beleid voor zich uit schuiven. De markt verwacht nu dat de Europese Centrale Bank (ECB) pas in de zomer van 2020 voor het eerst de rente optrekt. Uitstel betekent een boost voor staatspapier, dat profiteert van beleggers die niet zo lang met hun cash aan de zijlijn willen blijven.

Europees staatspapier is enorm in trek sinds het jaarbegin.





Griekenland surfte mee en zag het tienjarige rendement met 75 basispunten terugvallen sinds januari. De vraag is of een coupon van 3,9 procent voldoende hoog is voor een belegging in Grieks papier, dat nog altijd een rommelstatus heeft. Brzeski wijst erop dat beleggers gretig op zoek blijven naar rendement, wat coupons naar beneden duwt. ‘3,9 procent is relatief hoog in het huidige renteklimaat, zij het laag voor Griekenland’, aldus Brzeski.

‘3,9 procent is ook nog altijd een stuk boven de nominale groei van de Griekse economie. Dat verplicht de overheid een vrij hoog primair begrotingsoverschot (exclusief rentelasten, red.) aan te houden om de schuldratio te doen dalen. De pijn voor Griekenland is dus geenszins voorbij’, signaleert Vanden Houte. ‘Van hun kant rekenen beleggers er mogelijk op dat de grote groep publieke schuldeisers van Griekenland indien nodig toegevingen zal doen, wat het nieuwe papier minder risicovol maakt.’