Succesvol balanceren op koersdoelen

Meer dan vier op de vijf aandelen van de Brusselse beurs noteren onder hun ‘faire waarde’. Als we afgaan op de adviezen van het analistenheir, heeft het gemiddelde aandeel een opwaarts potentieel van 17 procent.

Om een waarde te kleven op een aandeel doen veel beleggers een beroep op de knowhow van analisten. Die hebben de nodige kennis en ervaring in het waarderen van bedrijven, en maken gebruik van verschillende methodes om tot een ‘koersdoel’ te komen. Bij zowat alle banken en beurshuizen is dat de beurskoers die ze over twaalf maanden verwachten.

Het koersdoel hangt van talloze factoren af. In de eerste plaats is er de waardering van het bedrijf zelf: welke omzet, winst, cashflow, belastingen en dividenden worden verwacht? Wat is de som van alle delen afzonderlijk? En wat is het scenario dat de analisten vooropstellen voor de hele sector, voor bepaalde producten of voor de concurrenten? Al die cijferpotpourri belandt dan in een wiskundig model, met een faire waarde of koersdoel tot gevolg, dat vanzelfsprekend aangepast wordt als de situatie verandert.

Opperbeste stemming

Koersdoelen hangen daarnaast af van het economische klimaat. Als de economie goed draait en de beurzen in een opperbeste stemming zijn, zijn beleggers doorgaans bereid wat meer te betalen voor hetzelfde dan als het slecht gaat.

Op Wall Street betalen beleggers nu 16,5 keer de verwachte winst voor de komende twaalf maanden. Dat is meer dan het gemiddelde van 15,8 keer de winst sinds 1990, berekende JPMorgan Asset Management. Voor de Europese beurzen liggen de waarderingen lager. De aandelen van de MSCI Europeindex kosten 14,5 keer de winst, wat perfect het historische gemiddelde is.

17 procent Gemiddeld bengelt een Belgisch aandeel 17 procent onder zijn koersdoel.

Voor alle aandelen op de Brusselse continumarkt berekenden we het gemiddelde koersdoel van de analisten. Aandelen die niet door een bank of beurshuis gevolgd worden, vallen uit de lijst. We filterden er ook de adviezen uit die dateren van voor de publicatie van de jongste jaarcijfers, omdat die niet gebaseerd zijn op de recentste bedrijfsinformatie.

Gemiddeld bengelt een Belgisch aandeel 17 procent onder zijn koersdoel. De mediaan (het middelste cijfer, wat de extremen eruit filtert) ligt op 10,6 procent. Voor 84 procent van de aandelen ziet het analistenleger opwaarts potentieel. Bij amper 16 procent van de bedrijven ligt het koersdoel onder de huidige koers op de beurs.

Twee jaar geleden deden we dezelfde oefening ook al. In het voorjaar van 2016 bedroeg het opwaartse potentieel volgens de analisten gemiddeld 15 procent. De mediaan lag toen op net geen 10 procent. Sindsdien steeg de Belgian All Share Index met 11 procent. Voor drie op de vier aandelen voorspelde het legertje analisten toen hogere koersen.

De beurswatchers leverden met hun prognoses van twee jaar geleden geen slecht werk. Ze slaagden met onderscheiding.

De beurswatchers leverden geen slecht werk, want ze slaagden met onderscheiding. Voor zeven op de tien namen wisten ze de juiste richting te voorspellen. De beste voorspellingen deden ze voor Tigenix, Galapagos, Argenx, CFE en Mithra bij de stijgers, en Option, Colruyt en Bekaert bij de dalers. Maar complete missers waren er ook, onder meer voor Genticel (het huidige Genkyotex) en Celyad. Ze konden ook niet de ellende voorzien bij namen als de specialist in protontherapie IBA of de luiermaker Ontex, toen bij die bedrijven nog alles op wieltjes liep.

Biotech

De sector die veruit het meest van zijn koersdoelen afwijkt, is de biotech.

Op het aandeel met het grootste theoretische potentieel op de Brusselse beurs, Genkyotex, plakken de analisten een prognose die 193 procent hoger ligt dan de huidige koers.

In de risicovolle biotechsector moet je het voor 5 procent mogelijke winst niet doen. Daar is een veel groter potentieel vereist om een koopadvies te rechtvaardigen. Guy Sips Analist KBC Securities

Al zijn er geen Belgische beurshuizen meer die het aandeel opvolgen. Bij de twee buitenlandse die dat wel nog doen, wijken de koersdoelen enorm af: 2,90 euro bij Oddo BHF en 6 euro bij Roth Capital Partners. Opmerkelijk: twee jaar geleden prijkte hetzelfde aandeel ook al helemaal bovenaan op de lijst, met een koersdoel van liefst 9,25 euro. Sindsdien crashte de koers met twee derde omdat het voornaamste geneesmiddel in de pijplijn niet beter bleek te werken dan een placebo.

‘Dat bij biotech de koersdoelen en de realiteit het verst uit elkaar liggen, is perfect normaal’, legt Guy Sips, analist van KBC Securities, uit. ‘In de eerste plaats heb je veel minder concrete gegevens om je op te baseren. De meeste biotechbedrijven boeken amper of geen omzet of cashflows, zodat je die cijfers niet in traditionele modellen kunt gieten. De analist moet inschatten of een middel wel of niet de volgende testfase zal halen. Dan moet hij nog voorspellen wat de potentiële verkopen zijn. Elke kleine afwijking kan leiden tot een verschil van tientallen procenten in de waardering.’

‘Koersdoelen en ratings zijn altijd een afweging van rendement versus risico’, gaat Sips verder. ‘Een vastgoedvennootschap met goed voorspelbare inkomsten en uitgaven kan je met een potentiële opbrengst van 5 procent boven op het dividendrendement perfect een koopadvies geven. In de risicovolle biotechsector moet je het voor 5 procent mogelijke winst niet doen. Daar is een veel groter potentieel vereist om een koopadvies te rechtvaardigen. Bepaalde aandelen hebben nu eenmaal een groter opwaarts potentieel nodig om de beleggers te overtuigen het risico te nemen.’

Richting van de beurzen

KBC Securities houdt voor de 125 aandelen die het opvolgt bij in welke mate de koersdoelen van de realiteit afwijken. ‘Dat biedt vaak een goede indicatie over de richting van de beurzen’, stelt Sips. ‘Midden 2011 stelden we vast dat er zo goed als nul potentieel was tegenover onze koersdoelen. In 2012, na de crash door de eurocrisis, piekte het potentieel op 30 procent. Nu zitten we eerder aan de dure kant, maar zeker niet in extreme mate.’

Als we de biotechnologie buiten beschouwing laten, zien de beursspecialisten het meest potentieel voor de tapijtengroep Balta. ‘Maar dat is een probleemgeval’, stelt een handelaar die anoniem wenst te blijven. ‘Intrinsiek is het aandeel goedkoop, dat geef ik toe. Maar alle indicatoren zoals de grondstoffenprijzen, de wisselkoersen en de appetijt voor tapijt zitten tegen. Bovendien kunnen de beurshuizen die Balta naar de beurs brachten bijna niet anders dan positief zijn. Vandaar dat ik de koersdoelen met een stevige korrel zout neem.’

105% De tien meest ondergewaardeerde Belgische aandelen van twee jaar geleden leverden sindsdien 105 procent winst op.

Ook andere recente probleemgevallen hebben vaak nog hoge koersdoelen. Bpost, dat kreunt onder de combinatie van een crashend brievenverkeer, duurdere postbodes en een mislukkend Amerikaans avontuur, krijgt van Barclays nog een waarde van 26,50 euro opgeplakt. Bij HSBC is dat slechts 14 euro. Wellicht achten sommigen nog een herstel naar de marges van vroeger mogelijk, en pasten ze hun modellen nog niet aan.

Bij de bedrijven die wel behoorlijke cijfers voorlegden, prijkt de IT-groep Econocom bovenaan. De voorbije maanden kreeg het aandeel een pandoering omdat eerst zware investeringen nodig zijn om het volgende vijfjarenplan van forse groei te doen slagen. De marges op korte termijn komen erdoor in gevaar. Bovendien verkochten enkele directieleden aandelen, wat niet geruststellend werkt. Maar voor wie verder durft te kijken, is de koers een instapgelegenheid, meent de gemiddelde analist.

AB InBev, het grootste aandeel van de Brusselse beurs, is volgens het legertje verzamelde analisten een derde ondergewaardeerd. Al zal de bierbrouwer eerst nog moeten bewijzen dat hij de vrije val van Budweiser en Bud Light in de VS kan stoppen. De verdere afbouw van de schulden, waardoor de risico’s afnemen, kan leiden tot een opwaardering.

Het duurste aandeel

Het meest te mijden aandeel is Option, dat binnenkort als Crescent door het leven zal gaan. ‘Wellicht het duurste aandeel in ons universum’, bestempelt KBC Securities het IT-bedrijfje. Door de fusie met Crescent, de holding van Eric Van Zele, stijgt het aantal aandelen tot een spectaculaire 1,32 miljard stuks. Tegen een koers van 0,07 euro betekent dat een beurswaarde van 92 miljoen euro, terwijl het nieuwe geheel nog geen 20 miljoen euro omzet realiseert.

Option, dat binnenkort als Crescent door het leven zal gaan, is wellicht het duurste aandeel in ons universum. KBc Securities

Na de spectaculaire klim van de voorbije weken noteert Mithra een vijfde boven zijn koersdoel. François Fornieri, de topman van de Luikse farmagroep, zei dat hij wil verkopen ‘als iemand bereid is 2 miljard euro te bieden’, zowat het dubbele van de huidige beurswaarde. Maar de analisten pasten hun prognoses daarom nog niet aan. Op overnamespeculatie is moeilijk een cijfer te kleven.

De warenhuisgroep Colruyt grossiert in verkoopaanbevelingen. ‘De duurste voedingsretailer in Continentaal-Europa’, zei Deutsche Bank eerder deze week. ‘Het aandeel noteert tegen 20 keer de winst, wat 35 procent duurder is dan de sector terwijl het vrijecashflowrendement amper de helft bedraagt.’ Deutsche Bank stipt bovendien aan dat het inkoopprogramma van eigen aandelen, dat de koers lang ondersteunde, bijna afloopt. En met de cashvoorraad op het laagste peil in een decennium lijkt de lancering van een nieuw programma niet evident.

Weinig geloof

Voor wie weinig geloof hecht aan koersdoelen willen we nog dit meegeven. De tien meest ondergewaardeerde aandelen van twee jaar geleden brachten gemiddeld 105 procent op, al wordt dat cijfer fors naar boven getrokken door het spurtje van 670 procent van Argenx. De tien meest overgewaardeerde aandelen stegen amper 3,8 procent.