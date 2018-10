Trump: ‘De Amerikaanse centrale bank is gek geworden'

De Amerikaanse president geeft de Fed de schuld van de barslechte stemming op Wall Street.

De Dow Jones-index sloot woensdag 3 procent lager en Nasdaq moest zelfs meer dan 4 procent prijsgeven. Het was al de vijfde opeenvolgende dag van dalende koersen op Wall Street. Dat zint de Amerikaanse president maar niets.

Naast groeiende onrust over de gevolgen die de escalerende handelsoorlog tussen vooral China en de VS op de bedrijfsresultaten zal hebben, vrezen analisten ook dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) de rente de komende tijd nog verder zal verhogen. Dat maakt aandelen minder aantrekkelijk tegenover producten als staatsobligaties of zelfs het spaarboekje.

Zeepbellen

Met de renteverhogingen wil de Fed voorkomen dat de uitstekend draaiende Amerikaanse economie oververhit en er zeepbellen op de financiële markten ontstaan.

Dat is tegen het zere been van de president Trump. ‘De Fed maakt een fout. De Fed is gek geworden. Je kunt zeggen dat het (Fed-beleid) je veel ruimte geeft. En het is een hoop ruimte. Maar ik denk dat de Fed gek geworden is’, zei Trump woensdagavond na sluiting van Wall Street.