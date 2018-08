Turkse lira bijna terug op dieptepunt

De Turkse lira krijgt opnieuw een forse klap en is goed als alle winst sinds midden augustus kwijtgespeeld. Aanleiding zijn geruchten over het ontslag van de vice-gouverneur van de Turkse centrale bank.

De Turkse lira gaat vandaag liefst 5 procent onderuit. Even moesten beleggers 8,01 lira neertellen voor één euro. Dat is dicht bij het absolute dieptepunt van 8,25 lira per euro, dat op 12 augustus werd bereikt. Het is al de vierde dag op rij dat de lira onder druk staat. De handel is wat minder dan normaal door een feestdag in Turkije.