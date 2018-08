Turkse overheid slaagt er niet in vrije val lira te stoppen

Turkije slaagt er maar niet in om het vertrouwen te herstellen en de val van de lira te stoppen. Het land weigert de rente te verhogen en doet met agressieve retoriek het conflict met de rest van de wereld escaleren.

‘De centrale bank zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om de financiële stabiliteit te waarborgen’, zei ze in een toelichting van haar beslissing. Ze liet ook weten dat alle opties op tafel liggen. De bankregulator voerde beperkingen in op swaptransacties om speculatie van buitenlandse beleggers tegen de lira bemoeilijken.

Wachten op extra maatregelen

Er werden ook maatregelen van minister van Financiën Berat Albayrak verwacht. Maar die bleven uit. Albayrak zei wel dat er geen kapitaalcontroles komen. Hij kondigde ook de vervolging aan van wie geruchten verspreidt over een inbeslagname van bankdeposito’s.

Bankaandelen verliezers

Analisten zeggen dat een forse renteverhoging noodzakelijk is om de lira te stabiliseren. Sommige beleggers zeggen dat de centrale bank haar basisrente met liefst 10 procentpunten moet optrekken. De beleidsrente bedraagt nu 17,75 procent.

Maar president Recep Tayyip Erdogan herhaalde in het weekend dat er geen renteverhoging komt en had het over een 'internationaal complot'. Hij bekritiseerde de Amerikaanse sancties en zei dat Turkije op zoek gaat naar nieuwe bondgenoten.