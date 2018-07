Tweede helft moet beursjaar maken

Tijdens dit resultatenseizoen zijn analisten meer dan ooit benieuwd naar de vooruitblik van de bedrijven. ‘Vele verstopten zich begin dit jaar achter de sterke dollar. Dat zal in de tweede jaarhelft niet meer kunnen.’

Donderdagochtend zette Barco onbedoeld de toon voor de rest van de halfjaarverslagen die beursgenoteerd België de komende weken voorlegt. De gestegen dollarkoers sneed ook in het tweede kwartaal in de resultaten van de beeldschermenfabrikant, en dus moeten de laatste zes maanden van het jaar verzekeren dat de prognoses alsnog gehaald worden. Bedrijven die relatief veel inkomsten in dollar verdienen houden daar omgerekend naar euro minder van over als de eenheidsmunt waarde verliest tegenover de greenback. Dat fenomeen treft een hele hoop typische dollarverdieners op de Brusselse beurs, zoals Melexis, Fagron en Bekaert.

Een inhaalbeweging voor Barco en zijn lotgenoten is realistisch: het verschil tussen de dollarkoers 12 maanden geleden en vandaag is verwaarloosbaar. Maar de impact op de resultaten tot en met juni kunnen beleggers niet negeren. ‘De wisselkoers tegenover de dollar zal dit hele resultatenseizoen relevant blijven’, zegt Guy Sips, aandelenanalist van KBC Securities. Hij volgt behalve Barco een rist kleinere aandelen op de beurs van Brussel en Amsterdam. ‘Voor een aantal dollargevoelige bedrijven uit Europa weegt het wisselkoerseffect voor pakweg 5 à 6 procent op de winst’, rekent hij voor de vuist weg.

Het verklaart voor een deel waarom de beurzen in Europa sinds het jaarbegin op verlies staan. Ook in het tweede kwartaal zal de dollar nog wegen op de cijfers van Belgische genoteerde bedrijven, zij het minder dan in het eerste kwartaal.

Daarom is alle hoop gevestigd op de tweede jaarhelft. Volgens de consensusvoorspelling van analisten die de informatieleverancier Bloomberg publiceert, zullen de bedrijven uit de Bel20-index voor het hele jaar een gemiddelde winstgroei per aandeel van 9,8 procent optekenen. Ze laten daarbij biotech (Argenx, Galapagos) en holdings (Sofina, Ackermans & van Haaren) buiten beschouwing.

Dat cijfer ligt in lijn met de verwachtingen voor de Europese beursgenoteerde aandelen, waar de winst per aandeel met 9 procent zou toenemen dit jaar. ‘Maar voor het tweede kwartaal rekenen we op slechts zo’n 4 procent winstgroei voor Europese aandelen’, verduidelijkt Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis. ‘Het zwaartepunt ligt duidelijk in de tweede jaarhelft.’ Voor België én Europa.

Let op hun woorden

Analisten zijn nog meer dan anders benieuwd naar de vooruitblik die veel bedrijfsleiders in hun kwartaalrapport opnemen. Zo ook Guy Sips. ‘Begin dit jaar temperden veel bedrijven de verwachtingen. Ze konden zich verstoppen achter de dollar. In de tweede jaarhelft zal dat niet of toch veel minder spelen. Maar durven ze dat ook te zeggen?’, vraagt Sips zich af.

‘Bekijk de notulen van de conferencecalls’, raadt Gijsels beleggers aan. ‘Wat de CEO’s zeggen, is deze keer echt belangrijk. Zo zullen we kunnen aanvoelen of de groeivertraging van de Europese economie tijdelijk is, zoals ik vermoed. Sommigen vertellen misschien ook iets over de gang van zaken in China, wat nu belangrijker is dan ooit. En hebben de toplui veel investeringsplannen? Dat zou tonen dat ze vertrouwen hebben.’

Hoewel het handelsconflict tussen de VS en China al weken alle kranten haalt, blijft business as usual het motto voor veel analisten. ‘In sommige niches wordt het interessant te zien hoe ze daarover communiceren. Enkele Europese bedrijven die gelinkt zijn aan die handelsoorlog grepen die aan als excuus om een winstwaarschuwing uit te sturen’, stelt Stefaan Genoe, die het analistenteam van Degroof Petercam leidt. Hij volgt zelf Melexis. ‘We zagen dat de beurskoers van Melexis als toeleverancier van de autosector dit jaar zeer beweeglijk was. Maar ik reken erop dat het bedrijf relatief stabiel blijft groeien.’

‘In het algemeen verwacht ik geen grote schokken’, gaat Genoe verder. ‘Men maakt zich druk over de economische toestand, maar de bedrijfswinsten zijn nog altijd zeer goed. Structurele groeiverhalen zoals Melexis of Umicore blijven intact. Vooral bij Umicore is duidelijk dat beleggers er veel vertrouwen in hebben. De koers staat dan ook op een hoogtepunt. Een negatieve verrassing zit er niet meteen in, omdat de investor day in Zuid-Korea, waar het management veel informatie gaf, een maand voor het einde van het kwartaal plaatsvond.’

Peppil

Bedrijven die de voorbije maanden het beleggersvertrouwen verloren, kunnen met een vers kwartaalrapport opnieuw een gooi doen naar de gunst van de markten. Een paar aandelen kunnen zo’n peppil zeker gebruiken. ‘Bij Bekaert zijn de verwachtingen ondertussen zo bijgesteld dat de markt uitgaat van een zwak eerste halfjaar’, geeft Genoe aan. Het aandeel ging al 12 maanden gestaag lager, van meer dan 45 euro tot minder dan 28 euro.

‘Net als Bekaert heeft ook Solvay gehint dat de tweede jaarhelft beterschap zal brengen’, zegt Sips. ‘Bij de bedrijven die ik volg, deed Jensen dat ook. Voor Van de Velde kregen we al een omzetcijfer binnen, maar ik ben meer dan ooit benieuwd naar de winstgevendheid. Ik verwacht er niet te veel van. Daarnaast denk ik dat iedereen met extra alertheid wacht op de rapporten van moeilijke gevallen zoals Bpost, Balta en Nyrstar.’

Wall Street klopt Europa

Wie verder kijkt dan Brussel en Europa en ook een oog houdt op de rapporten van Amerikaanse bedrijven krijgt al snel het water in de mond. ‘We verwachten dit resultatenseizoen een mooie 20 procent winstgroei voor de Amerikaanse bedrijven. Iets meer dan 7 procent daarvan komt van de belastingverlaging die eind 2017 werd ingevoerd, maar dan nog zitten we met 13 procent ver boven de verwachte winsten in Europa’, zegt Gijsels.

De Amerikaanse grote banken gaven alvast het goede voorbeeld: prominente namen zoals Goldman Sachs en Citibank eindigden netjes op of zelfs boven de prognoses. ‘De Amerikaanse banken noteren nagenoeg allemaal in de buurt van hun hoogste koers ooit, in tegenstelling tot hun Europese sectorgenoten’, zegt Gijsels. ‘Als je dan weet dat banken zo’n groot deel uitmaken van de Europese indexen, begrijp je beter waarom de beurzen op beide continenten zo verschillend presteren.’

Op Wall Street konden de beurzen dit jaar wel stijgen. Daarvoor kijkt de strateeg instinctief naar de grote techbedrijven. ‘Als er geen FAANG’s - Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google - waren geweest, had de brede S&P500-index nog geen stap vooruit gezet. Zij vormen al jaren de ruggengraat van de stijgende aandelenmarkten’, merkt hij op.