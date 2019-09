Uw loonzakje is de hoop van Mario

Met de in mei afgezwaaide Peter Praet verloor de Europese Centrale Bank een van haar boeiendste redenaars. We herinneren ons een toespraak in Brussel in het voorjaar van 2017. De verrassend sterke remonte van de Europese economie had bij het leger ECB-watchers de speculatie over een snelle stimulusexit crescendo doen gaan. Speculatie waar Praet geen emmer, maar een Canadair koud water over goot. Zijn thesis: de opstoot van inflatie was louter te danken aan de OPEC die ongewoon gedisciplineerd de oliekraan had dichtgedraaid.