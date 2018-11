VS buigen zich begin 2019 over osteoporosemiddel UCB

De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA blaast verzamelen om data te bestuderen die betrekking hebben op romosozumab, een middel om osteoporose te behandelen bij vrouwen na de menopauze.

Het Belgische farmaconcern UCB en zijn Amerikaanse partner Amgen stuurden vrijdagavond laat een persbericht de wereld in. Daarin kondigen ze aan dat de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA op 16 januari volgend jaar bijeenkomt om zich te buigen over romosozumab.

De twee bedrijven werken al een hele tijd aan de ontwikkeling van het middel dat botontkalking bij vrouwen na de menopauze moet tegengaan. UCB hoopt dat Evenity, de merknaam waaronder het middel op de markt zou moeten komen, een nieuwe blockbuster wordt.

Flinke opdoffer

Maar van een leien dakje loopt de ontwikkeling van het product niet. In mei 2017 kregen UCB en Amgen zelfs een flinke opdoffer te incasseren. Tijdens de laatste testfase van het middel bleek romosozumab een verhoogd risico op hart- en bloedvatenproblemen met zich mee te brengen.

Meteen daalde het besef in dat een goedkeuring van het middel door de FDA ver weg was. Want de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond gaat niet licht over een product met een verhoogd risico op cardiovasculaire problemen. Het nieuws over de tegenvaller deed het aandeel destijds zwaar onderuit gaan op de beurs.

Nieuwe aanvraag

Maar UCB en Amgen gaven het middel nog niet op. In juli dit jaar dienden ze in de VS een nieuwe aanvraag voor Evenity in. Bij dat verzoek - Biologics License Application of BLA in het jargon - is ook rekening gehouden met de resultaten van meer recente Fase 3-onderzoeken.