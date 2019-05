Vanackere kop van Jut op jaarvergadering Nationale Bank

Vrouwen

Wunsch anticipeerde in zijn inleidende toespraak op de vele vragen over de ondervertegenwoordiging van vrouwen. ‘De Nationale Bank wil een inclusieve werkgever zijn met een betere genderdiversiteit.’

Volgens Geenen was Mia De Schamphelaere, auditeur bij het Rekenhof, voorbestemd om directeur te worden, maar werd zij opzijgeschoven om Steven Vanackere te benoemen. Vanackere ontkende dat en verdedigde zich. ‘Ik heb als minister meer vrouwen benoemd dan u zich kunt voorstellen. Mijn trackrecord is beter dan dat van sommige van mijn criticasters. Maar ik kan en wil mijn geslacht niet veranderen.’

Goud

Net als de vorige jaren vroegen Geenen en Jaak Van Der Gucht, een andere activist, meer duidelijkheid over de eigendom van het goud. Geenen zei dat 50 procent van het goud eigendom is van de private aandeelhouders, omdat zij de helft van de aandelen bezitten.

Geenen was ontevreden over het antwoord. Hij vroeg een schorsing van de vergadering omdat directeur Tom Dechaene de zaal had verlaten. Er ontstond opnieuw tumult. Wunsch waarschuwde: ‘Indien nodig zullen mensen de zaal moeten verlaten. Er zijn mensen van de politie in de zaal.’ Daarna gingen Geenen en tientallen aanhangers met groene petjes naar het podium, maar ze werden tegengehouden door veiligheidsagenten.