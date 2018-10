Verkoopgolf dooft uit in Europa

De Europese aandelenbeurzen krijgen vanochtend geen oplawaai van meerdere procenten zoals Wall Street of de beurzen in Azië.

Het verliest blijft bijna overal - behalve in Brussel - beperkt tot minder dan 1 procent. Bij ons weegt zwaargewicht AB InBev op de Bel20 . Het grootste aandeel van onze beurs verliest 9 procent nadat het heeft aangekondigd dit jaar de helft minder winst uit te keren.

Enkel Nyrstar doet het nog slechter in de ochtendlijke handel, en zet zijn vrije val van gisteren verder. De analist van Morgan Stanley trok gisteren zijn koersdoel voor het aandeel in. Veel beleggers gooien de handdoek. Er ging woensdag een kwart van de beurswaarde, waardoor het bedrijf nog minder dan een tiende waard is van zijn uitstaande schulden. Nu beloopt het dagverlies alweer bijna 15 procent.