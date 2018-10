Verkoopgolf rolt over beurzen

Forse verliezen in Wall Street en Azië duwen Bel20 naar laagste peil sinds december 2016.

De wereldwijde aandelenmarkten zijn in de greep van een verkoopgolf sinds de Amerikaanse beurs woensdag haar aura van onoverwinnelijkheid verloor door ruim 3 procent lager te duiken. Gisteren kregen forse verliezen in Azië een vervolg in Europa, waar de EuroStoxx600 met de grootste bedrijven 1,6 procent terugviel, het grootste dagverlies in vier maanden. De index eindigde op het laagste peil sinds december 2016, net als de Bel20 , die 2 procent prijsgaf. Sinds begin dit jaar verloor de Brusselse sterindex al 12 procent. De Amerikaanse S&P500-index zakte gisteren nog eens 2,1 procent.

Bezorgdheid over handelsspanningen, een vertragende groei van de wereldeconomie en de stijgende Amerikaanse rente doen aandelenbeleggers massaal op de verkoopknop duwen. Dat de Amerikaanse beurs niet langer immuun is, creëert extra nervositeit. Wall Street ging dit jaar gezwind tegen de trend in en stapelde dankzij de technologiesector de records op.

De plotse stijging van de Amerikaanse langetermijnrente vorige week heeft dat plaatje verstoord. De rentestijging weerspiegelt de blakende gezondheid van de Amerikaanse economie en de verwachting dat de centrale bank de rente verder optrekt om een oververhitting tegen te gaan. Een hogere rente maakt kredieten voor bedrijven duurder en dreigt een rem op de groei te zetten. Het is meteen een signaal dat het einde van de economische cyclus nadert.

'De Fed is gek geworden'

De Amerikaanse president Donald Trump gooide olie op het vuur door zijn ongenoegen te uiten over het beleid van de centrale bank. ‘De Fed is gek geworden’, brieste hij. Volgens hem maakt de centrale bank een ‘grote fout’ door ‘agressief’ de rente te verhogen. Zo’n radicale aanval op de Fed ondermijnt de onafhankelijkheid van de instelling.

De afstraffing voor aandelen gaat gepaard met een vlucht naar veiliger oorden zoals goud, dat gisteren bijna 3 procent duurder werd. Beleggers kochten ook tienjarig Amerikaans staatspapier, waardoor het rendement terugviel tot 3,14 procent, bijna 10 basispunten onder de piek van vrijdag.

Eenmaal per jaar

Stefaan Genoe, hoofd aandelenanalyse van Degroof Petercam, nuanceert het beurstumult. ‘Een daling van de S&P500-index met 10 procent kwam de voorbije dertig jaar gemiddeld eenmaal per jaar voor. Uitzonderlijk is het dus niet.’