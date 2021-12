Vierde renteknip in vier maanden stuurt Turkse lira naar dieptepunt

De Turkse lira dook donderdag naar een nieuw dieptepunt nadat 's lands centrale bank voor de vierde keer in evenveel maanden het mes in de rente had gezet. Intussen probeert president Recep Tayyip Erdogan het volksgemor te smoren met een hoger minimumloon.

President Recep Tayyip Erdogan heeft tijdens de laatste weken van 2021 meer zorgen dan hem lief is. Sinds hij net geen twee decennia geleden aan de macht kwam, was hij nooit zo onpopulair bij zijn landgenoten.

Daar is het ongenoegen over het almaar duurder wordende leven in het land niet vreemd aan. Uit officiële statistieken blijkt dat de inflatie in november afklokte op 21,3 procent. Dat is het hoogste peil in drie jaar. De voedselprijzen lagen vorige maand zelfs 27,1 procent hoger dan een jaar eerder.

Hoewel galopperende consumentenprijzen voor economen en centrale banken door de bank genomen het signaal zijn om de rente op te trekken, vaart de Turkse centrale bank - op instigatie van Erdogan - al maanden tegen de stroom in.

Voor de vierde keer sinds september zette die donderdag het mes in de rente. In een klap vijlde ze 100 basispunten weg. Daardoor zit het rentetarief nu op 14 procent. Sinds deze zomer is de rente al met 500 basispunten verlaagd.

De renteknip zal de economie aanjagen en zal leiden tot extra jobcreatie, terwijl de inflatie uiteindelijk zal stabiliseren. Recep Tayyip Erdogan President van Turkije

Erdogan blijft overtuigd van het nut van het onorthodoxe monetaire beleid. 'De renteknip zal de economie aanjagen en zal leiden tot extra jobcreatie, terwijl de inflatie uiteindelijk zal stabiliseren', zegt hij steevast.

Maar die strategie verzwakt vooral de nationale munt. Na de nieuwe renteverlaging dook de lira donderdag naar een nieuw dieptepunt. Kort na de middag noteerde de lira op 15,6583 per Amerikaanse dollar. Sinds begin 2021 verloor de lira al meer dan 50 procent van zijn waarde tegenover de dollar.

In een poging de impact van de depreciatie en de inflatie wat uit te vlakken besliste de president donderdag het minimumloon aanzienlijk op te trekken. Dat stijgt in januari 2022 met 50 procent. 'Dat is de grootste klim in een halve eeuw', zei Erdogan.

Minimumloon

Volgens statistieken van het Turkse socialezekerheidsinstituut moet meer dan 40 procent van de werknemers het rooien met het minimumloon. De maatregel zal dus door een aanzienlijk deel van de bevolking gevoeld worden.

Maar door het forse waardeverlies van de lira blijft het minimumloon in dollartermen in de praktijk steken op hetzelfde niveau als begin 2021. Bovendien bestaat het risico dat de maatregel de inflatie in 2022 nog aanwakkert.