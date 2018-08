Vooruitblik: Kan KBC het renteraadsel kraken?

Gemiddeld verwachten analisten dat de bank-verzekeraar over het tweede kwartaal een nettowinst zal voorleggen die 17,5 procent lgaer ligt dan in dezelfde periode vorig jaar.

Hoe slaag je er als bank in om nog duurzaam te groeien terwijl de historische lage rente je verdienmodel overhoop haalt? Banken piekeren zich nu al enkele jaren suf over die vraag. En uit de cijfers die ING België en BNP Paribas Fortis eerder deze maand hadden vrijgegeven over hun retailnetwerk, valt af te leiden dat voorlopig nog niemand de ultieme oplossing heeft gevonden voor dit renteraadsel.

Hoewel de twee banken meer kredieten verschaften en ook de deposito’s stegen, volstonden die hogere volumes niet om de rente-inkomsten op te krikken. De verkoop van meer beleggingsproducten kan de terugval van de rente-inkomsten maar deels compenseren.

Ook KBC kon de negatieve impact van de lage rente de voorbije kwartalen neutraliseren via het succes van zijn beleggingsfondsen en door voorzieningen voor probleemkredieten terug te nemen bij zijn Ierse dochter.

Zwakkere marktenzalen

Of de bank-verzekeraar zijn winstmotor draaiende weet te houden in het tweede kwartaal, wordt donderdag voor beurstijd bekend. Analisten verwachten gemiddeld dat KBC’s nettowinst in het tweede kwartaal met 17,5 procent zal terugvallen tot 688 miljoen euro. De inkomsten zouden tussen april en eind juni met 4,6 procent zijn teruggevallen, luiden de prognoses.

Nochtans zou KBC er wel in slagen meer rente-inkomsten te genereren (er wordt gemikt op een groei van 1,7 procent naar 1,1 miljard euro). Maar die meevaller zou onder meer teniet worden gedaan door een stevige daling van de inkomsten uit de marktenzalen. Net als bij andere financiële huizen stond daar vooral de handel in obligaties onder druk.

Tegelijk zullen de commissie-inkomsten uit de verkoop van beleggingen met 4,6 procent naar 1,87 miljard euro, is de gemiddelde verwachting. Dat hoeft evenwel niet per se te zeggen dat de Belgische interesse voor beleggingen begint te tanen. In het tweede kwartaal van vorig jaar presteerde KBC erg sterk in dit segment na de lancering van zijn nieuwe Easy Invest-concept.

Interimdividend