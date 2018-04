WEEKBOEK BELEGGEN |Help, de mossels krijgen ruggengraat!

Equities in Dallas. Wie dé beursklassieker (Liar’s Poker van Michael Lewis) gelezen heeft, kent deze zinsnede. De ergste nachtmerrie voor traders in de jaren tachtig - erger dan ontslag of zelfs de dood - was aandelen moeten verhandelen, zeker in Dallas. Wie ernstig genomen wou worden, handelde op Wall Street in de enige belegging die ertoe deed: obligaties. Obligatiebeleggers waren de meesters van de wereld. Eén keer op de verkoopknop drukken en spilzieke bedrijven of overheden zagen de rente stijgen en sloegen prompt aan het besparen. Nu zijn de rollen omgekeerd. Obligatiebeleggers zijn lang niet meer de waakhonden van 30 jaar geleden. Ze zijn mossels geworden, die in eender welk schuldpapier beleggen als het maar een beetje rendement afficheert.

Schermvullende weergave ©Mediafin

De slimme jongens zijn nu de aandelenjongens. Neem Netflix. De wereldmarktleider in comakijken heeft intussen een ondernemingswaarde van 140 miljard dollar. Die bestaat voor veruit het grootste deel (134 miljard dollar) uit aandelenwaarde. Maar is er wel gekomen dankzij de extreme soepelheid van obligatiebeleggers. Zij financieren door regelmatig in te tekenen op schulduitgiftes voor de miljarden cash die CEO Reed Hastings jaarlijks verbrandt om zijn greep op de comakijker serie per serie te betonneren. Ze nemen daarbij vrede met een geplafonneerde coupon van nog geen 6 procent en maken aandelenbeleggers zo slapend rijk: de aandelenwaarde is sinds begin 2013 maal 27 gegaan.

Zo’n gulle sponsoring van het feestje op de aandelenmarkt is natuurlijk fantastisch. Maar er zijn tekenen dat de vervaldatum van het goedkope geld nadert. In de Verenigde Staten is die eigenlijk bereikt: voor het eerst sinds begin 2014 stak de tienjaarsrente de neus boven 3 procent. De rente op zes maanden - die veel gevoeliger is voor verwachtingen over het rentebeleid van de centrale bank - is in een jaar tijd verdubbeld tot 2 procent. Logisch: Jerome Powell, de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, zegt een inflatiespurtje te verwachten en maakt er geen geheim van dat hij van plan is de rente te blijven optrekken.

Zelfs in Europa sluipt de rente hoger, ondanks een duidelijk vertragende economie en een centrale bank die maandelijks 30 miljard schuldpapier stofzuigt. De mossels van de obligatiemarkt beginnen een ruggengraat(je) te krijgen. Dat maakt het beursklimaat er niet makkelijker op en is samen met de dure euro een belangrijke factor achter een Bel20 die al sinds april vorig jaar rond 3.900 punten dobbert.

DE LAATSTE DOET HET LICHT UIT Twee van de grote Europese rampaandelen deze week waren twee rivalen: Philips Lighting en Osram. De laatste is een voormalige Siemens-dochter en is genoemd naar de twee cruciale componenten van een gloeilamp: osmium en wolfram. Beide verlichtingsreuzen kwamen met zwaar teleurstellende cijfers, verloren 15 à 20 procent van hun beurswaarde en verwezen naar een mix van een tegenzittende economie en de dure euro. Twee factoren die ongetwijfeld kloppen, maar toch is er meer aan de hand. Philips Light en Osram Licht maken gewoon producten die te lang meegaan. Herinnert u zich nog wanneer u een lampje moest vervangen in de led-armatuur in uw woonkamer? Neen, wij ook niet. Vergelijk dat eens met de gloeilampjes in alle maten en sterktes die u vroeger in een keukenlade had liggen om uw kroonluchter op volle sterkte te houden.

Afgaand op de kwartaalupdates die we de voorbije week geserveerd kregen, zal dat dobberen nog een tijd blijven duren. Zo durven we na lectuur van het in koeterwaals opgesteld kwartaalrapport van Telenet (47,64 euro, -10,1%) concluderen dat de mosselfestijnen van Reed Hastings pijn beginnen te doen. De inkomsten uit video namen, de overname van SFR Belux buiten beschouwing gelaten, met 2 procent af, door een ‘continue geleidelijke afname van het abonneebestand’.

600 billion dollar question

Waar het ‘abonneebestand’ - op een ander vlak - ook tegenviel, was bij UCB (62,16 euro, -4,8%). De biofarmaciegroep verwees naar de ‘tegenwind’ van de tuimelende dollar om een omzetkrimp van 5 procent te verklaren. Maar ook zonder alle kanten uit schietende wisselkoersen zouden de verkopen 1 procent gezakt zijn. Bovendien stelden vooral de middelen teleur die geacht worden de komende jaren de groei te schragen.

Het meest verontrustend is het reumamiddel Cimzia, in 2017 goed voor bijna een derde van de groepsomzet. Dat middel geniet op de cruciale Amerikaanse markt - 64 procent van de wereldwijde Cimzia-omzet - tot 2024 patentbescherming. Toch lijkt het middel met jaarlijkse verkopen van 1,4 miljard euro nu al aan zijn plafond te zitten. Het beurshuis Credit Suisse vreest dat Cimzia in de Verenigde Staten voor de behandeling van patiënten met de ziekte van Crohn steeds meer concurrentie krijgt van ‘biosimilars’, een generische versie van het biotechmedicijn Remicade. En ook van Stelara, een middel van de Leidense Johnson & Johnson-dochter Janssen Biotech.

UCB legde de hand op Cimzia via de overname voor meer dan 2 miljard euro van het Britse Celltech in 2004. Ook de twee andere sterkhouders (Vimpat en Neupro) kwamen niet uit de eigen labo’s, maar kocht UCB in 2006 voor 4,4 miljard in via de overname van het Duitse Schwarz Pharma. Beleggers beginnen steeds meer te vermoeden dat UCB opnieuw diep in de buidel zal moeten tasten om de groei het komende decennium veilig te stellen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Want de eigen pijplijn oogt niet indrukwekkend. Initieel dichtten analisten het osteoporosemiddel Evenity potentieel een paar miljard piekverkopen toe. Maar na teleurstellende tests - enkele patiënten liepen een verhoogd risico op hart- en bloedvatenproblemen - vorig jaar zijn de verwachtingen drastisch bijgesteld. Credit Suisse schat de kans dat het middel op de Amerikaanse markt komt nog op 30 procent, met piekverkopen van 850 miljoen.