Waakhond FSMA waarschuwt voor cryptomunten

De voorbije weken zijn op het internet nieuwe platformen opgedoken die allemaal op dezelfde manier werken: ze beloven een handelsplatform voor beginners en professionelen, waar in een oogwenk en in alle vertrouwen cryptomunten verhandeld kunnen worden. Op sommige platformen worden ook andere financiële producten met cryptomunten als onderliggende waarde aangeboden.

De FSMA kreeg de voorbije weken een 15-tal klachten binnen. 'Wij vinden dat veel en we verwachten dat er na onze waarschuwing nog veel meer binnenkomen', zegt een woordvoerder van de FSMA. 'Bovendien kregen we berichten van enkele banken over verdachte handelstransacties in cryptomunten.'

Consumenten klagen dat ze hun geld nooit kunnen recupereren of dat ze eenvoudigweg niets meer horen van de vennootschap waar ze geld hebben belegd. Hun geld is dan zo goed als zeker verloren .

De beurswaakhond vraagt consumenten de grootst mogelijke omzichtigheid aan de dag te leggen en raadt in feite af om zich met cryptomunten in te laten. 'Het is gevaarlijk, denk maar aan de grote koersschommelingen van de voorbije weken. Bovendien is er geen regulering, geen waarborgfonds en is een bitcoin ook gewoonweg geen wettig betaalmiddel', besluit de FSMA-woordvoerder.