Wall Street: Caterpillar in een roetsjbaan

De Amerikaanse beurzen duiken dinsdag in het rood wegens tegenvallende bedrijfsresultaten.

Beleggers laten zich niet van de wijs brengen door de Amerikaanse tienjaarsrente die dinsdagnamiddag voor het eerst sinds 2014 de kaap van 3 procent heeft bereikt. Ze hebben meer aandacht voor het resultatenseizoen: liefst 180 bedrijven uit de S&P500-index rapporteren deze week.

Zo verhoogt de wereldmarktleider in industriële werktuigen Caterpillar na een sterk jaarbegin de winstprognose voor heel 2018 met 2 dollar per aandeel en rekent nu op een winst per aandeel van 9,75 tot 10,75 dollar per aandeel. Het aandeel won bij opening 4 procent, maar dook kort daarna tot 6 procent in het rood. Het management liet bij de conference call verstaan dat de marges in het eerste kwartaal een hoogtepunt hebben bereikt voor heel 2018.

De frisdrankenreus Coca-Cola kon voor het eerst in jaren de verkoop van zijn vlaggenschip Diet Coke op de Amerikanse thuismarkt weer opkrikken. Het aandeel kan daar echter niet van profiteren en zakt circa 2 procent. ‘Het nieuws over Diet Coke is niet voldoende om beleggers ervan te overtuigen dat Coca-Cola de weg naar groei eindelijk heeft teruggevonden.’

De resultaten van 3M vallen beleggers slecht. 3M is een industrieel conglomeraat, onder meer bekend van de post-its en de Scotch tape. De groep publiceerde resultaten in de lijn der verwachtingen, maar verlaagde wel de jaarwinstprognose. ‘Beleggers zijn verrast dat de verlaging van de jaarprognose zo vroeg op het jaar valt’, zegt het beurshuis RBC. Het aandeel valt bijna 7 procent terug tot het laagste peil sinds september.