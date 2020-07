Wall Street: UPS als eenzame hoogvlieger

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met duidelijke verliezen aan de handel begonnen. Cijfers van de Amerikaanse overheid wezen op een recordkrimp van de economie van de Verenigde Staten in het tweede kwartaal. Daarnaast vormt een nieuwe stijging van het wekelijkse aantal werkloosheidsuitkeringen voor twijfel over de weg naar herstel. President Donald Trump zorgde verder voor verwarring door een uitstel van de Amerikaanse presidentsverkiezingen te opperen.

Maar er is ook positief nieuws. Zo schiet pakketbezorger UPS ruim 10 procent hoger naar een recordkoers, na beter dan verwachte resultaten. UPS profiteerde van het toegenomen onlinewinkelen tijdens de coronacrisis waardoor meer pakketjes aan huis werden bezorgd. De omzet steeg met meer dan 13 procent tot 20,5 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder en de nettowinst met bijna 9 procent tot 1,9 miljard dollar. Op de Amerikaanse thuismarkt werden over het afgelopen kwartaal gemiddeld 21,1 miljoen pakketjes verwerkt, een stijging van bijna 23 procent. Dat was vooral te danken aan meer leveringen aan consumenten. Zelfs internationaal was sprake van groei van het aantal afgeleverde pakketten. UPS geeft niettemin geen verwachtingen voor het gehele jaar vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis.