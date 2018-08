Wall Street: Wal-Mart stijgt 10 procent

De Amerikaanse beurzen openen donderdag met winst. Wal-Mart profiteert van de sterkste groei in tien jaar.

De Dow Jones noteert kort na de opening met een winst van 1,1 procent tot 25.437 punten.

Wal-Mart stijgt liefst 10 procent. De warenhuisgigant verrast met ijzersterke kwartaalresultaten. Opmerkelijk: de organische omzetgroei op de Amerikaanse markt versnelde tot 4,5 procent, de beste prestatie in meer dan tien jaar. De winst per aandeel steeg in het tweede kwartaal met 19,4 procent tot 1,29 dollar. Dat was 7 cent beter dan verwacht. Wal-Mart verhoogt meteen de jaarwinstprognose van 4,75 à 5 dollar, naar 4,9 à 5,05 dollar per aandeel.

Minder goed nieuws uit de retailsector kwam van J.C. Penney . De verkoper van onder meer kledij, handtassen en interieurartikelen ziet zijn beurskoers liefst 20 procent instorten. J.C. Penney zag de omzet dan ook 7,5 procent terugvallen. Het verlies over het tweede kwartaal verdubbelde tot 101 miljoen dollar. Ook de jaarprognoses dalen. J.C. Penney is trouwens op zoek naar een CEO. De raad van bestuur zegt dat die zoektocht voorspoedig verloopt.

In de techsector verwerken beleggers de cijfers van Cisco Systems van woensdagavond. De producent van netwerkapparatuur zag de winst in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar stijgen van 0,61 naar 0,70 dollar. Dat is beter dan verwacht door analisten (0,69 dollar). Voor het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar ziet Cisco eveneens een omzet en een winst die hoger ligt dan de analistenverwachingen.