Wat moet u onthouden van Lagarde's debuutrede?

In Frankfurt heeft Christine Lagarde haar eerste speech gegeven als ECB-voorzitster. Die brak weinig potten. Ze zal het soepele beleid van haar voorganger Mario Draghi verder zetten en herhaalde haar oproep aan overheden om meer te investeren.

'Elk moment is een nieuw begin'. Met een quote van de Amerikaanse dichter en cultuurfilosoof T.S. Eliot stak Christine Lagarde van wal op een bankierscongres in Frankfurt. 'Het is een nieuw begin voor mij persoonlijk maar ook voor de Europese Unie', vervolgde de nieuwbakken voorzitster van de Europese centrale bank. Lagarde vindt dat Europa haar ambities moet 'resetten' en voluit de kaart van innovatie en investeringen moet trekken.

De binnenlandse vraag blijft een zwakte, stipte Lagarde aan. In de muntunie lag de vraag de jongste tien jaar gemiddeld 2 procent lager dan in het decennium voor de crisis. In tegenstelling tot de Verenigde Staten is de Europese consumptie nooit terug op het pre-crisisniveau geraakt.

Ik zal het huidige beleid verderzetten. Maar we blijven de neveneffecten van het beleid van dichtbij monitoren.

Het legertje ECB-watchers keek vooral uit naar indicaties over het monetair beleid. De kritiek dat het lagerentebeleid niet de gewenste inflatie en economische groei oplevert, klonk nooit luider.

Lagarde bleef behoedzaam. 'Ik zal het huidige beleid verderzetten', sprak ze. 'Maar we blijven de neveneffecten van het beleid van dichtbij monitoren'.

Die zogenaamde neveneffecten zijn onder meer dat de negatieve rente spaarders verarmt en de winstgevendheid van de bankensector onder druk zet.

Stijlverschil met Draghi Beleidsmatig zal Lagarde de koers van haar voorganger Mario Draghi verderzetten. Vormelijk waren er wel interessante verschillen: Lagarde veranderde de tekst van haar speech op het laatste moment. Op de website van de ECB werd aanvankelijk een andere tekst gepubliceerd. De introductieparagraaf werd later toegevoegd. De ECB-voorzitster week bij momenten af van het script, iets wat Draghi nooit deed.

'Ons beleid zou veel doeltreffender zijn en minder neveneffecten hebben, indien het ondersteund zou worden door passende begrotingsmaatregelen', zei Lagarde daarover. Europese lidstaten die budgettair in de mogelijkheid zijn, dienen onverkort te investeren in infrastructuur, digitalisering en vergroening.'

Het promoten van publieke investeringen, was de grote lijn in Lagarde's speech. De topvrouw riep overheden expliciet op om de begrotingsteugels te vieren. Pro memorie, ten tijde van de schuldencrisis was Lagarde als IMF-topvrouw de grootste pleitbezorgster voor meer begrotingsdiscipline.

Largarde vertrouwt erop dat publieke investeringen in combinatie met een soepel geldbeleid de inflatie op gang zullen trekken. Ze snoerde criticasters de mond met een quote van Franciscus van Assisi waarmee ze haar toespraak besloot: 'Doe eerst wat nodig is, vervolgens wat mogelijk is en plots zal je het onmogelijke bereiken'.