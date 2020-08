Wat u moet weten over de nieuwe beursapp Bux

Vanaf vandaag kan u de beursapp van Bux downloaden. De Nederlandse fintechgroep verleidde in Europa al 300.000 klanten. Wij zetten de voor- en nadelen van de app op een rij.

Voordelen

Voor een gewoon order in een ­Europees aandeel vraagt Bux Zero 1 euro. Dat is nog goedkoper dan wat die andere Nederlandse discounter, Degiro, vraagt. Gratis handelen in een Europees aandeel kan ook, maar enkel aan het einde van de handelsdag zonder dat je de prijs weet.

De namen en de koersprestaties van de aandelen staan vermeld in dikke, kleurrijke letters. Het design van de app zal jongeren zeker aanspreken. Per aandeel krijg je een korte, badinerende omschrijving. ‘Werd je vanochtend wakker met een kater? De kans is groot dat je die te danken hebt aan AB InBev’. Of over de tracker iShares EU Dividend Theme ETF: ‘Voor beleggers die houden van een vette maandelijkse uitkering.’

Bux heeft zijn sporen al in andere Europese landen verdiend. Het telt meer dan 300.000 klanten in Europa (gemiddelde leeftijd: 30 jaar) en stelt 120 mensen tewerk, verdeeld over Amsterdam en Londen.

Nadelen

Voor een gevorderde belegger zijn de mogelijkheden allicht te beperkt. Via Bux kunt u beleggen in de Bel20-aandelen. Daarnaast is er een selectie grote aandelen beschikbaar uit de VS, Nederland, Oostenrijk en Duitsland. Ook enkele trackers zijn voorhanden.

De administratieve rompslomp bij de fiscus is niet te onderschatten. Zo zal Bux de beurstaks, die u betaalt bij het verhandelen, niet inhouden. Dat betekent dat u die taks moet aangeven en betalen via een speciaal formulier, per kwartaal. Bux int ook geen Belgische roerende voorheffing op dividenden. Ook dat zult u moeten compenseren via het jaarlijkse belastingformulier. Als u dat niet of niet correct doet, doet u aan belastingontduiking en dreigen boetes. ‘We zullen de klanten periodiek een overzichtje bezorgen om dat werk te vergemakkelijken. En mogelijk houden we de taks in de toekomst wel in, afhankelijk van de vraag’, zegt Bux.