Wat zijn nog veilige havens voor beleggers?

De vlucht naar staatsobligaties heeft donderdag wereldwijd de langetermijnrente fors doen dalen. Waar kunnen beleggers nog terecht om te schuilen voor de gevolgen van de handelsoorlog?

Beleggers werden donderdag opgeschrikt door agressieve renteverlagingen van drie centrale banken uit het Verre Oosten en slechte cijfers over de Duitse industrie. De centrale banken van Nieuw-Zeeland en India verlaagden de rente meer dan verwacht en de Thaise centrale bank knipte onverwacht in de rente. Bovendien zakte de Duitse industriële productie in juni driemaal meer dan voorzien.

Die tegenvallers deden de bezorgdheid over de groeivooruitzichten van de wereldeconomie toenemen. De economische vooruitzichten waren de jongste dagen al verslechterd door de recente escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China. Washington noemt Peking een muntmanipulator nadat China maandag de yuan heeft gedevalueerd.

De handelsoorlog en de grote onzekerheid over de economische vooruitzichten jagen beleggers naar veilige havens, zoals staatsobligaties. Daardoor stijgt de koers van die obligaties en daalt de langetermijnrente in veel landen naar nooit geziene niveaus.

Het rendement van Belgische staatsobligaties met een looptijd van tien jaar zakte donderdag even naar -0,30 procent en sloot op -0,27 procent, een historisch dieptepunt. De Duitse tienjaarsrente klokte af op -0,58 procent. In Zwitserland dook de tienjaarsrente zelfs even onder -1 procent.

Een negatieve rente wil zeggen dat beleggers bereid zijn te betalen om voor tien jaar geld te lenen aan bijvoorbeeld de Belgische staat. De enige manier om als belegger geld te verdienen met Belgische staatsobligaties is hopen op een koersstijging van die obligaties en dus op een verdere daling van de langetermijnrente. Veel economen voorspellen al lang een rentestijging, maar ze kregen tot nu steeds ongelijk.

Goud

De bekendste veilige haven is wellicht goud. De prijs van het edelmetaal steeg donderdag voor het eerst in zes jaar boven 1.500 dollar per ounce (31,1 gram). Dat betekent dat een kilogram goud zowat 43.000 euro kost. Sommige beleggers zweren bij fysiek goud in de vorm van munten of staven. Anderen kopen trackers. Dat zijn beursgenoteerde fondsen waarvan de koers de goudprijs schaduwt.

Niet alleen particuliere beleggers kopen goud. De centrale banken kochten in het eerste halfjaar een recordhoeveelheid van 374 ton goud, blijkt uit cijfers van de World Gold Council, een onderzoeksbureau.

Yen

Op de valutamarkt zijn de yen en de Zwitserse frank de klassieke veilige havens. De Japanse munt is met een koersstijging van 6 procent sinds begin dit jaar de sterkste van alle belangrijke valuta’s. Wie geld wil verdienen met een belegging in yen of Zwitserse frank moet hopen op een koersstijging, want zowel in Japan als in Zwitserland zijn de korte- en de langetermijnrente lager dan nul.

(Sommige) aandelen

Hoewel aandelen de jongste dagen klappen kregen, zijn sommige sectoren koopwaardig, zegt KBC. ‘Aandelen met een hoog dividendrendement, en in het bijzonder vastgoedaandelen, zijn heel vaak stabiele verdieners, waarvan de inkomsten immuun zijn voor geopolitieke strubbelingen. Een groter verschil tussen het dividendrendement en de langetermijnrente speelt in het voordeel van stevige betalers. KBC noemt de vastgoedspelers Aedifica en VGP als sterkhouders.