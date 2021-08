Welke Belgen shoppen eigen aandelen?

Terwijl elders de bedrijven opnieuw massaal aandelen inkopen, doen de ondernemingen op de Brusselse beurs dat slechts mondjesmaat. De inkopen liggen ruim de helft lager dan voor de pandemie. Nochtans dragen inkopen bij aan betere beursprestaties op lange termijn.

De voorbije weken regende het aankondigingen van Europese bedrijven die hun aandeelhouders via de inkoop van eigen aandelen extra verwennen. Op de Amsterdamse beurs kondigden onder meer ASML, ASMI, Philips, ArcelorMittal en KPN voor miljarden euro’s inkoopprogramma’s aan. De Britse oliegroep BP wil zelfs voor 1 miljard pond eigen aandelen per kwartaal inslaan. ‘Om het surplus aan vrije cashstroom naar de aandeelhouders te laten stromen’, zei CEO Bernard Looney.

Ook op Wall Street nemen de inkopen een hoge vlucht. Terwijl in 2020 de bedrijven wegens de coronacrisis hun inkoopprogramma’s uit voorzichtigheid terugschroefden, spendeerden de leden uit de S&P500-index in het eerste kwartaal van dit jaar 178 miljard dollar aan eigen aandelen. Dat is 37 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Cash aanhouden heeft in deze tijden van lage rente weinig zin. Theo Vermaelen Professor Insead en Universiteit Chicago

De bedrijven op de Brusselse beurs kochten sinds Nieuwjaar voor 777 miljoen euro eigen aandelen in. Dat lijkt een hoog bedrag, maar voor de pandemie uitbrak deden ze dat voor zo’n 3 miljard per jaar. Onder meer Ageas, Euronav, D’Ieteren, EVS en Roularta, die vorig jaar tot de grote inkopers behoorden, gaven dit jaar nog niets uit aan zichzelf. Het cijfer omvat alleen de inkoopprogramma’s met de bedoeling de stukken daarna te vernietigen, niet die voor het indekken van aandelenopties of om de verhandelbaarheid op de beurs te bevorderen.

De inkoop van aandelen is een alternatief voor het dividend om aandeelhouders te belonen. Als een bedrijf eigen aandelen koopt en die vernietigt, wordt de toekomstige winst over een kleiner aantal stukken verdeeld. Door niets te doen verhoogt u als aandeelhouder uw deel van de koek. Bovendien stijgt de winst per aandeel, wat de koers ten goede zou komen. Door als grote koper op te treden legt het bedrijf ook vaak een bodembeschermer onder de koers. Ten slotte is de inkoop van aandelen fiscaal voordeliger dan een dividend, waarop u 30 procent belastingen betaalt.

Zelfs superbelegger Warren Buffett, decennialang een notoir tegenstander van inkopen, is van gedacht veranderd. In zijn recentste jaarverslag hemelt hij de voordelen ervan op. Zijn holding Berkshire Hathaway koopt gretig zichzelf. Volgens Buffett zijn de voordelen groter dan de nadelen. Want die zijn er ook: er stroomt cash uit de onderneming, en de vernietiging van aandelen verkleint het eigen vermogen, waardoor minder buffers overblijven om tegenslagen op te vangen.

Aandelen inkopen blijft een mogelijkheid, maar het is niet gegarandeerd. Hans De Cuyper CEO Ageas

‘Veel bedrijven zien een inkoopprogramma als een betere manier om cash aan de beleggers uit te keren dan via de verhoging van het dividend’, zegt Theo Vermaelen, professor aan Insead en de universiteit van Chicago. De academicus publiceerde meerdere studies over de inkoop van aandelen. Hij beheert mee een beleggingsfonds dat investeert in Amerikaanse bedrijven die inkoopprogramma’s aankondigen, PV Buyback USA (in België verdeeld door Deminor Investment Management). ‘Een verhoging van het dividend is voor de bedrijven een meer permanente stap dan een inkoopprogramma. Een dividendverlaging wordt door de markt als zeer negatief ervaren, terwijl je met inkopen beter de uitkeringen kan laten fluctueren in functie van de resultaten.’

‘De forse inkopen wijzen erop dat de bedrijven blaken van vertrouwen en ze sterke resultaten neerzetten’, zegt Vermaelen. ‘Bovendien heeft cash aanhouden in deze tijden van lage rente weinig zin. In Europa moeten de bedrijven zelfs betalen op grote cashposities. Ik begrijp niet waarom de praktijk in België zo weinig populair is. Al zijn er redenen om het niet te doen. Bedrijven met hoge schulden geven beter de voorkeur aan schuldafbouw, al zijn de schulden in het algemeen laag. En ondernemingen met grote investeringsplannen hebben vanzelfsprekend hun geld daarvoor nodig. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de toplui hun aandelen te duur vinden.’

1 miljard Ahold Delhaize is de inkoopkampioen met een inkoopprogramma van 1 miljard euro.

Vermaelen stelde vast dat bedrijven die aandelen inkopen op termijn een superieur rendement opleveren. De uitgebreidste Amerikaanse studie wijst op een extra rendement van gemiddeld 7 procentpunten het eerste jaar, en 24 procentpunten na vier jaar. ‘Zeker als het management expliciet verwijst naar de onderwaardering van de koers, wordt het interessant. Ons buybackfonds bestaat tien jaar en scoorde in die periode 60 procent beter dan de Russell2000-index met kleine bedrijven.’

Inkoopkampioen

De inkoopkampioen op de Brusselse beurs is meer een Nederlander dan een Belg. Ahold Delhaize begon op Nieuwjaar 2021 een inkoopprogramma van 1 miljard euro, zowat 3,5 procent van de beurswaarde. De warenhuisreus zet een jarenlange traditie voort. Van dat programma is al 520 miljoen uitgegeven. Het moederbedrijf van Albert Heijn, Delhaize en Bol.com is een echte cashflowkoe. ‘We willen overtollig kapitaal naar de aandeelhouders doen stromen. Hoe minder aandelen, hoe groter de winst en hoe meer het dividend kan toenemen’, zei CEO Frans Muller.

Colruyt spendeerde dit jaar al 100 miljoen om zijn winkelkar met eigen aandelen te vullen. De supermarktketen heeft geen formeel inkoopprogramma met een bepaald bedrag lopen, maar slaat ‘opportunistisch’ aandelen in. Als de koers klappen krijgt, zoals na de bekendmaking van de magere cijfers in juni, duwt Colruyt het pedaal van de inkopen steviger in. De rodeprijzenpolitiek hanteert de keten dus ook voor zichzelf. Met een kwart miljard euro cash op de balans is er aan centen geen gebrek.

Bij de holding GBL zit de korting van ruim een derde tegenover de intrinsieke waarde erg hoog bij CEO Ian Gallienne. Sectorgenoten als Sofina of Brederode noteren boven de waarde van hun belangen. De schoonzoon van wijlen Albert Frère verwijst vaak naar de soldenkoers om de inkopen te rechtvaardigen. In september 2020 startte GBL zijn derde inkoopprogramma in evenveel jaar, van telkens een kwart miljard euro. Deze week ging het aandeel voor het eerst boven de grens van 100 euro. Sofina, dat sporadisch ook aandelen inslaat, brak door 400 euro.

Ook Econocom is al jaren een grote fan van zichzelf. In het eerste halfjaar kocht de IT-groep voor 72 miljoen aandelen in, waardoor ze bijna 8 procent van zichzelf bezit. Zelfs toen het bedrijf door een moeilijke periode ging, bleef Econocom trouw zijn dividend betalen én de koopknop voor zichzelf indrukken. Dankzij flink wat herstructureringswerk kwam het bedrijf erbovenop en zijn de schulden zo goed als weggewerkt. In februari kocht Econocom een pakket van 6 procent van grootaandeelhouder Walter Butler, die zijn functie als bestuurder neerlegde, tegen 2,825 euro per aandeel. Een goede zet. Intussen is de beurskoers 30 procent aangedikt.

Familie Mittal

Aperam startte zopas een programma om voor 100 miljoen euro eigen stukken te bemachtigen. Opmerkelijk: de familie Mittal, die de inoxmaker controleert, zal elke dag hetzelfde aantal aandelen verkopen dat Aperam koopt, en dat tegen dezelfde koers. Op die manier houdt de familie haar belang van 40,96 procent stabiel, maar kan ze 100 miljoen euro incasseren.

Van de Velde schortte wegens de coviduitbraak in maart vorig jaar zijn inkoopprogramma op, maar dat duurde niet lang. Ondanks de pandemie en de forse daling van de brutobedrijfswinst groeide de cashpositie vorig jaar een vijfde tot net geen 50 miljoen euro. Voldoende om de inkopen te hervatten. Dit jaar kocht de Marie Jo-maker al 0,8 procent van zichzelf. Het inkoopprogramma loopt op 4 september af. Als er geen nieuw komt, valt binnenkort een bodembeschermer weg.

Smartphoto bezit meer dan 5 procent van zijn kapitaal. De fotogeschenkengroep uit Wetteren verlengde haar vorig jaar begonnen inkoopprogramma van 3 miljoen euro tot mei 2023. Dat is niet onlogisch. De beurswaarde bedraagt slechts 130 miljoen. Dat maakt voor miljoenen euro’s inkopen niet de makkelijkste opdracht zonder de koers te beïnvloeden. In amper tien maanden kocht Smartphoto 1,2 procent van zichzelf. Het bedrijf kan het makkelijk financieren. Vorig jaar dikte de kaspositie aan van 8,2 miljoen tot 13,2 miljoen euro, en dat ondanks de inkopen, de verhoging van het dividend en de bouw van een nieuwe fabriek. Onder het lopende programma kan Smartphoto nog voor ruim 2 miljoen euro stukken verwerven.

Gemeentegenoot Resilux startte op Allerheiligen 2019 een inkoopprogramma van 2,5 miljoen, maar voerde daar amper iets van uit. Vorig jaar kocht de petflessenmaker slechts 1.757 aandelen, goed voor zo’n kwart miljoen euro, die meteen de versnipperaar in gingen.

Ook de banken maken opnieuw plannen om eigen aandelen in te slaan. De Europese Centrale Bank geeft de financiële instellingen vanaf eind september weer vrij spel om de hoogte van hun dividenden te bepalen of eigen aandelen te kopen. De ECB had de uitkeringspolitiek van de banken bij de uitbraak van de pandemie aan banden gelegd, zodat ze zo veel mogelijk kapitaal konden gebruiken voor de kredietverlening. KBC en ING kondigden deze week tijdens de publicatie van sterke kwartaalcijfers een fors hoger dividend aan. ING overweegt daarnaast voor 1,7 miljard euro aandelen in te kopen.

Minder bij Ageas

De verzekeraar Ageas , een van de grootste slokoppen van zichzelf de voorbije jaren, schroeft zijn inkoopprogramma terug. Topman Hans De Cuyper wil de cashberg van 1,2 miljard euro vooral gebruiken voor overnames. Hij belooft de komende drie jaar een hoger dividend, maar herhaalde tijdens de investeringsdag op 1 juni niet langer de belofte om aandelen te kopen. Dat staat onderaan op het prioriteitenlijstje.

‘Het blijft een mogelijkheid, maar het is niet gegarandeerd’, zei hij. De markt reageerde teleurgesteld. Sinds die uitspraak zakte het aandeel 16 procent. De daling werd lang voor de waterellende ingezet, die de verzekeraars hard trof. Ageas vernietigde in mei nog wel 3,52 miljoen aandelen die het vorig jaar had gekocht. Daardoor zakte het aantal uitstaande aandelen met 1,8 procent. De verzekeraar bezit nog 2,13 procent van zichzelf.

De specialist in beeldservers EVS zette op 9 november vorig jaar zijn inkoopprogramma stop. Bij Euronav dateren de vorige inkopen van december. De oliereder wijst er expliciet op dat de beurskoers de waarde van de activa onderschat. ‘De inkopen creëren bijgevolg langetermijnwaarde voor alle belanghebbenden’, zegt het scheepvaartbedrijf. In juni hernieuwde de algemene vergadering het inkoopprogramma om tot 10 procent van de uitstaande aandelen te verwerven. Eind 2020 bezat Euronav 8,3 procent van zichzelf.

Optieplannen

Behalve om aandelen te vernietigen kopen bedrijven vaak eigen stukken om andere redenen. Soms dienen ze om de optieplannen van het management te verzilveren. Zo voorkomen de bedrijven dat ze door het uitdelen van opties nieuwe aandelen creëren. Omdat de stukken niet in de versnipperaar gaan, dragen ze niet bij tot een riantere beloning voor de aandeelhouders. Onder meer IBA, Barco, Care Property of Gimv kopen voor optieplannen systematisch aandelen in. Telenet spant de kroon. De telecomgroep spendeerde vorig jaar 55 miljoen aan inkopen voor opties.

Daarnaast kopen en verkopen sommige bedrijven eigen aandelen om een betere verhandelbaarheid op de beurs te verzekeren. Vaak sluiten ze daarvoor een liquiditeitscontract af met een beurshuis. Onder meer Ackermans & van Haaren, UCB, Atenor en - sinds deze maand - Elia verhandelen hun eigen aandelen.

Soms verpatsen de bedrijven grote pakketten eigen aandelen, bijvoorbeeld om groeiplannen te financieren of de schulden te verminderen. De projectontwikkelaar Immobel gooide de voorbije 15 maanden meer dan een miljoen aandelen op de markt, ruim een tiende van het totaal. Dat woog tijdelijk op de koers. Met de centen wil CEO Marnix Galle een versnelling hoger schakelen. Hij en zakenman Marc Coucke stonden aan de koopzijde. Omdat het aantal vrij verhandelbare aandelen met een derde steeg naar ruim 40 procent kon Immobel meer institutionele investeerders aantrekken.

De mediagroep Roularta bezit met 11,4 procent het meeste aandelen van zichzelf, maar CEO Thierry Bouckaert zei expliciet dat die stukken niet worden vernietigd. Ze kunnen dienen als een pasmunt voor overnames.