Woelig kwartaal maakt einde aan beurshausse

Na zeven opeenvolgende winstkwartalen ging de wereldwijde aandelenmarkt over de eerste drie maanden van 2018 in het rood. Angst - voor stijgende rentes en handelsoorlogen - maakte een sterk jaarbegin ongedaan.

De globale aandelenbeurzen boekten over de eerste drie maanden van 2018 een negatief rendement. De MSCI World-index, een mandje aandelen uit heel de wereld, zakte in euro uitgedrukt met 5,2 procent. Daarmee komt een einde aan een ononderbroken reeks van zeven kwartalen met beurswinsten.

De beurzen gingen het jaar nochtans euforisch in. Vooral Wall Street schoot als een komeet uit de startblokken. Gestuwd door de belastingverlaging die de Amerikaanse president Donald Trump eind december ondertekende, nam de Dow Jones-index voor het eerst in de geschiedenis de kaap van 25.000 punten, snel gevolgd door 26.000 punten.

Twee maanden later staat de Dow Jones alweer ruim 2000 punten lager. De EuroStoxx600 met Europese topbedrijven schaduwde de sterke Amerikaanse start, maar sloot het kwartaal uiteindelijk af met een verlies van 4,7 procent.

Renteklim

Het optimisme werd voor het eerst doorprikt toen een hoger dan verwacht Amerikaans inflatiecijfer begin februari de vrees voor een snelle renteklim oppookte. Meteen herrees de historisch lage volatiliteit (de mate van koersschommelingen, red) uit de doden, wat de nervositeit nog voedde. Daar zorgden ook oplopende handelsspanningen tussen de VS en China voor. En om het woelige kwartaal compleet te maken kregen de technologieaandelen door regulatievrees flinke klappen.

In Europa was de Duitse beurs het afgelopen kwartaal een van de opmerkelijke verliezers. De DAX-index, waar industriële en exporterende bedrijven de plak zwaaien, verloor 7,6 procent. Als Europa’s grootste exporteur heeft Duitsland een handelsoverschot van 65 miljard dollar tegenover de VS. Handelstarieven zouden de Duitse economie dan ook zwaar treffen.