Zaak-Quality Investments voor de rechter

De drie toplui van Quality Investments staan zeven jaar na hun aanhouding voor de rechter. In de beleggingsfraudezaak verloren bijna 600 Belgen samen zowat 150 miljoen euro.

Frank L., de oprichter van Quality Investments (QI), directeur Dennis M. en advocaat Koen B. verschenen gisteren voor de rechtbank in Amsterdam. In een van de grootste beleggingsfraudezaken in de Benelux worden ze verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en witwassen.

Ongeveer duizend klanten raakten in 2011 hun inleg van 200 miljoen euro kwijt. Het gaat voor het grootste deel om vermogende Belgen. Bij een telling in 2012 kwam het gerecht uit op 593 gedupeerde Belgische beleggers, vooral West- (247) en Oost-Vlamingen (156), die samen 150 miljoen euro hadden belegd. Ze werden bespeeld via QI Belgium, met een adres in de residentiële gemeente Sint-Martens-Latem.

Frank L., een voormalige politiecommissaris, beloofde sinds juli 2007 riante opbrengsten voor wie bij QI meer dan 50.000 euro onderbracht. De Nederlander overtuigde zowel bejaarden, die een mooi rendement voor hun spaarcenten zochten, als rijke zakenlui. QI ging prat op jaarrendementen van 8 tot 10 procent.

Life Settlements

Het geld van de QI-klanten werd in Amerikaanse ‘life settlements’ gestopt, risicovolle beleggingen die gebaseerd zijn op de levensverwachting van mensen die hun levensverzekering doorverkopen. Al sinds de jaren 90 verkopen hoogbejaarde of terminaal zieke Amerikanen hun polis aan bedrijven. Zo kunnen ze in hun laatste levensjaren nog profiteren van de vroegtijdige uitkering. De koper betaalt een deel van de verwachte uitkering en krijgt bij overlijden het volledige bedrag.

Hoe sneller de verkoper overlijdt, hoe groter het rendement dus. Leeft de verkoper langer dan verwacht, dan kijkt de belegger tegen verliezen aan. De meeste Amerikanen achter de QI-beleggingen bleken helemaal niet ziek.

Het proces draait om twee vragen. De eerste is of QI de beleggers correct geïnformeerd heeft over de risico’s van het product. De belegging beloofde dat de risico’s grotendeels ingedekt waren via een Costaricaanse herverzekeraar, maar die werd in de VS betrapt op fraude en er kwam nooit een nieuwe herverzekeraar. Advocaat Koen M. suste de klanten nochtans met geruststellende brieven.

De tweede vraag is in welke mate de verdachten zich met het ingelegde geld persoonlijk verrijkt hebben. Wereldwijd legde het gerecht beslag op riante villa’s, luxewagens, juwelen, jachten en zelfs een vliegtuig. Allemaal eigendom van de Nederlandse managers van QI.