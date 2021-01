Zo bouwt u een stevige aandelenportefeuille

Aandelen vormen een uitstekende belegging voor wie geduld heeft. Maar om een sterke selectie te maken en de risico’s te beperken, moet u eerst een solide portefeuille samenstellen.

Beleggen is opnieuw ‘hot’. Steeds meer mensen, onder meer ook veel jongeren, zien in dat de opbrengst op een spaarboekje niet volstaat om de stijgende levensduurte bij te houden. Aandelen scoren op lange termijn wél beter dan de inflatie, waardoor uw spaarcenten kunnen groeien.

Over de voorbije 120 jaar bracht een portefeuille internationale aandelen gemiddeld 5,2 procent per jaar op. Na inflatie: het gaat dus om een reële stijging van de koopkracht. Als we daar de voorbije 20 jaar uit filteren, steeg de MSCI World Index met de beurzen van de westerse landen jaarlijks gemiddeld met 5,7 procent, ondanks alle ellende in die periode.

Een populair gezegde luidt dat wanneer u bij de bakker of slager over aandelen hoort praten, het wellicht tijd is om eruit te stappen. Hoe meer onervaren beleggers actief zijn, hoe meer de prijzen gedreven kunnen worden door hebzucht, of het najagen van hypes, waardoor de waarderingen van de bedrijven niet langer stroken met de realiteit. Gelukkig noteren de beurzen doorgaans niet op zeepbelwaarderingen, al zijn de koopjes achter de rug.

Beperk de risico’s

Wie belegt op de beurs, moet zich van de risico’s bewust zijn. Correcties kunnen hevig zijn en lang duren. In 2008, toen velen vreesden voor de ineenstorting van het financieel systeem, kelderde de wereldindex 42 procent. De langste berenmarkt ooit - een beer staat synoniem voor dalende beurzen, een stier voor stijgende - duurde liefst 14 jaar. Een ‘gemiddelde’ berenmarkt houdt het 14 maanden vol.

Beleggen doet u dus het best niet met centen die u snel nodig hebt voor andere dingen. Want het is niet de vraag of de markten zullen corrigeren, alleen wanneer. Correcties zijn eigen aan de beurs. Ze trekken vaak ook de meest kwalitatieve aandelen mee. Wie dat niet aankan, heeft er niets te zoeken.

Een tweede risico is dat bedrijven failliet kunnen gaan. Als aandeelhouder en mede-eigenaar bent u dan meestal alles kwijt. Mijd als langetermijnbelegger de slechte leerlingen, die vaak jarenlang spartelen op de beurs en u alleen maar hoofdbrekens bezorgen. Traders kunnen er iets mee verdienen, maar beleggers die letten op de fundamenten niet.

Kies de juiste bedrijven

Wie de risico’s beseft en de schommelingen aankan, kan zich met een sterke portefeuille wapenen. Een van de boeiendste activiteiten als belegger is de juiste bedrijven, trackers of fondsen uitkiezen. De samenstelling van een portefeuille kunt u vergelijken met de opbouw van een festivalpodium: dat moet stevig genoeg zijn om er een band de gekste dingen op te laten doen en moet alle materieel kunnen dragen.

Het begint met de metalen buizen die voor draagkracht zorgen. Voor uw portefeuille zijn dat de kwaliteitsbedrijven met een lange staat van dienst, weinig schulden en een goed management. Het moeten namen zijn die stormen kunnen doorstaan.

Denk aan holdings als Sofina of Brederode. Onbedreigde nutsbedrijven als de uitbater van het hoogspanningsnet Elia of de gasnetbeheerder Fluxys. Of internationale techreuzen waar u niet omheen kunt, genre Microsoft, Apple of ASML. Ook gediversifieerde beleggingsfondsen met een sterke reputatie en beurstrackers die een brede index volgen, kunnen deel uitmaken van het stalen frame dat de basis van de portefeuille vormt.

Daarna volgen de planken waarop de band performt en die muziekinstrumenten en apparatuur moeten kunnen dragen, samen met een stevig achter- en zijframe om later het dakgebinte te stutten. Dat deel is zichtbaar en moet er goed uitzien. In dit deel van uw portefeuille kunt u solide bedrijven stoppen die profiteren van structurele groeitendenzen in de samenleving.

Denk aan digitalisering, duurzaamheid, onlinehandel, gezondheidszorg, de opmars van de middenklasse in Azië of de vergrijzing. Namen die in dit deel thuishoren, zijn IT-bedrijven als Google (Alphabet), Amazon of Prosus, magazijnverhuurders als WDP of Montea, een energieopslagbedrijf als Alfen, of de maker van chips voor de autosector Melexis.

Het dakgebinte moet beschermen tegen zon, regen en wind, maar hier kunnen sneller gaten vallen, waardoor u een deel moet vervangen. Dat deel van de portefeuille is voorbestemd voor cyclische bedrijven. Die fluctueren mee met de ups & downs van de economische cyclus. Ze zijn vaak goedkoop als het slecht gaat en (te) duur als de zon schijnt. Namen als Bekaert, Aperam, ArcelorMittal, Sioen, Solvay of CFE horen in deze lijst.

Houd het vuurwerk tot het laatst

Als kers op de taart kunt u uw portefeuille voor pakweg 10 à 20 procent stofferen met de extra aankledingen van elk podium, zoals de belichting, een scherm of wat vuurwerk. Denk aan nieuwsgedreven bedrijven uit de biotech, ondernemingen met inherent meer risico’s zoals kleine mijnbouwbedrijven, turnaroundkandidaten als de luiermaker Ontex of het tv-dienstenbedrijf EVS. Ook bedrijven met veel schulden die op de goede weg zijn, zoals Greenyard, horen hierbij.

Het spreekt voor zich dat de buizen, de planken en het achterframe - de fundamenten die alles moeten stutten - het gros van de portefeuille moeten uitmaken. Zoniet dreigt het hele gevaarte in elkaar te storten, zoals een van de (gelukkig lege) podia tijdens de hittegolf in 2019 op Tomorrowland. Zelf gezien. En geloof me, daarop wilt u niet staan als de hel losbreekt.