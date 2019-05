Zorgvastgoedspeler Aedifica wil 418 miljoen euro ophalen

De kapitaalverhoging is de op twee na grootste van de voorbije vijf jaar door een Belgisch beursgenoteerd bedrijf.

Aedifica, de specialist in zorgvastgoed, wil de komende twee weken 418 miljoen euro extra kapitaal ophalen op de beurs.

Bestaande aandeelhouders kunnen intekenen tegen een uitgifteprijs van 68 euro in een verhouding van één nieuw aandeel voor drie bestaande. Ze krijgen een korting van 13,95 procent in vergelijking met de slotkoers op dinsdag 23 april (81,40 euro), aangepast tot 79,02 euro met de geschatte waarde van het coupon dat woensdag 24 april nabeurs wordt onthecht.

Er worden door de kapitaaloperatie 6.147.142 nieuwe aandelen gecreëerd.

Al vijfde kapitaalverhoging

Het is de op twee na grootste kapitaalverhoging van de voorbije vijf jaar door een Belgisch beursgenoteerd bedrijf. Enkel Solvay (1,5 miljard euro, december 2015) en Umicore (892 miljoen euro, februari 2018) haalden nog meer geld op bij een kapitaalverhoging.

In tegenstelling tot Solvay en Umicore is Aedifica nog een vrij jong bedrijf. Aedifica werd pas in 2005 opgericht. Stefaan Gielens, de huidige CEO, was toen een van de eerste twee werknemers. Hij bracht het bedrijf naar de beurs op 23 oktober 2006 met een vastgoedportefeuille van 190 miljoen euro. Amper 25 procent was toen belegd in rusthuizen.

Aedifica groeit al jaren als kool op de markt van het boomende zorgvastgoed. Dat vraagt enorme kapitalen die de groep tot nu toe zonder al te veel moeite kon vinden. Tussen 2010 en 2017 deed Aedifica al vijf kapitaalverhogingen voor een totaalbedrag van 539 miljoen euro. De particuliere belegger maakte daarbij telkens massaal gebruik van zijn voorkeurrecht om in te schrijven.

De modaliteiten van de kapitaalverhoging Omvang: maximaal 418.005.656 euro Nieuwe aandelen: 6.147.142 Verhouding: bestaande aandeelhouders kunnen voor drie bestaande aandelen intekenen op een nieuw aandeel Uitgifteprijs: 68 euro per aandeel Inschrijvingsperiode: 25 april tot en met 2 mei 2019 Korting: 13,95 procent op slotkoers dinsdag (81,40 euro, aangepast tot 79,02 euro na onthechting coupon woensdag nabeurs) Intekenrecht: coupon nummer 20 (onthecht op 24 april nabeurs) Prospectus: beschikbaar vanaf 25 april voorbeurs Private plaatsing onuitgeoefende rechten: 3 mei Levering van de nieuwe aandelen: 7 mei

De geambieerde kapitaalverhoging is veruit de grootste ooit voor een Belgische beursgenoteerde vastgoedgroep. Het vorige record stond op naam van Cofinimmo (285 miljoen euro in 2015).

Internationale specialist

Met een beurskapitalisatie (voor de nieuwe kapitaalverhoging) van 1,5 miljard euro komt Aedifica steeds meer op de radar van institutionele investeerders.

Die hebben veel interesse in bedrijven die meesurfen op de golf van de vergrijzing. Grote spelers verkiezen bedrijven die zich helemaal toespitsen op zorgvastgoed, beursgenoteerd zijn en actief zijn in meerdere landen.

Onlangs stootte Aedifica zijn appartementstak en hoteltak af, waardoor het zich een pure zorgvastgoedspeler kan noemen. Dat is vrij uniek in Europa.

Aedifica was tot 2012 alleen in België actief. Daarna volgden Nederland en Duitsland. Vorig jaar kreeg het bedrijf meteen een stevige voet aan de grond in het VK.

Derde grootste

Na de kapitaalverhoging komt de beurskapitalisatie van Aedifica uit op 1,9 miljard euro. Het moet bij de vastgoedgroepen dan alleen nog WDP (3,2 miljard euro) en Cofinimmo (2,7 miljard euro) laten voorgaan.

Het aandeel noteert met een premie van 50 procent op zijn intrinsieke waarde. Dat is een van de hoogste premies voor beursgenoteerde vastgoedgroepen in Europa. Bedrijven die aandelen met een forse premie uitgeven, kunnen relatief goedkoop vers geld ophalen. Dat is een belangrijk concurrentieel voordeel.

Schuldgraad

De forse kapitaalverhoging komt zeker niet als een verrassing. In september 2018 verklaarde Stefaan Gielens 'een kapitaalverhoging van 300 miljoen euro best mogelijk te achten in de eerste helft van 2019'. Toen werd er al van uitgegaan dat de schuldgraad voor de zomer van 2019 in de buurt van 50 procent zou komen. Het wettelijke maximum is 65 procent.

De kapitaalverhoging is uiteindelijk wel groter dan toen werd gesuggereerd. Sindsdien heeft Aedifica een vastgoedportefeuille van 500 miljoen euro overgenomen in het VK. Die deed de schuldgraad met zo'n 10 procentpunten stijgen. Als de kapitaalverhoging helemaal lukt, daalt de schuldgraad van Aedifica van 57 procent naar 41 procent.

Om de overname in het VK te financieren werd een overbruggingsfinanciering opgezet, bestaande uit een tranche van 180 miljoen euro - die volledig moet worden terugbetaald met de opbrengst van de kapitaalverhoging - en een tranche van 150 miljoen Britse pond.

Groeiplannen

Als alle aandelen kunnen worden geplaatst levert dat Aedifica netto 409 miljoen euro op.

De vastgoedvennootschap legde al voor 477 miljoen euro projecten vast waarin tijdens de volgende drie jaar moet worden geïnvesteerd. De volledige uitvoering daarvan kan de schuldgraad opnieuw in de buurt van 50 procent brengen.