Waar eindigt prijsexplosie van bitcoin?

Dat bitcoin naast goud en de Amerikaanse dollar een plaats krijgt in overheidsreserves is geen sciencefiction meer. Neemt de prijs van de cryptomunt te veel voorsprong?

Sinds de Amerikaanse verkiezingen op 5 november is de prijs van bitcoin met meer dan 20.000 dollar, zo'n 35 procent, gestegen. Donderdag werd een nieuw record van ruim 93.000 dollar gevestigd. Volgens weddenschappen op voorspellingsmarkten als Kalshi en Polymarket is een koers van 100.000 dollar tegen het einde van het jaar niet ondenkbaar.

Dankzij de rally van de voorbije tien dagen is bitcoin in omvang nu groter dan de volledige wereldwijde zilverreserves, de oliereus Aramco, Meta en Tesla. In omvang is bitcoin nu het zevende grootste actief ter wereld (zie tabel).

De cryptomarkt loopt vooruit op de belofte van de Amerikaanse president-elect Donald Trump om een gunstig cryptobeleid te voeren. Hij gaf aan dat hij de federale overheid wil beletten in beslag genomen crypto's te verkopen, de cryptosceptische Gary Gensler te zullen ontslaan als voorzitter van de financieel toezichthouder SEC, en de VS te laten domineren in bitcoin mining (het creëren van nieuwe bitcoins door berekeningen uit te voeren met krachtige computers). Ook zou hij een cryptoadviesraad oprichten met cryptofielen. Trump vierde zijn verkiezingsnacht met bekende crypto-enthousiastelingen zoals Elon Musk, Robert Kennedy Jr. en Howard Lutnick.

Tijdens zijn verkiezingscampagne bezocht Trump de Bitcoin 2024-conferentie in Nashville, die volgens de nieuwsdienst Bloomberg uitgroeide tot een MAGA-festijn (Make America Great Again) voor cryptoaanhangers. Trumps betrokkenheid, samen met die van zijn zonen, en de steun van prominente figuren zoals Musk hebben het vertrouwen in een cryptovriendelijke regering versterkt. Musk, bekend om zijn aanprijzing van dogecoin, zag zijn favoriete munt sinds de verkiezingen met 145 procent stijgen.

Donald Trump Jr. en Eric Trump, beiden zoons van, hebben grote belangen in de cryptosector. In september richtten zij World Liberty Financial op, een cryptocurrency-exchange met een focus op stablecoins. Dat zijn cryp­to­va­lu­ta waar­van de waar­de is ge­kop­peld aan die van een tra­di­ti­o­ne­le munt, zoals de dollar. Barron Trump, de jongste zoon, bekleedt er de positie van Chief DeFi Visionary, waarbij hij focust op gedecentraliseerde financiële oplossingen.

Los van de stevige banden met de entourage van Trump, heeft de sector veel hefbomen in Washington. Volgens een rapport van Public Citizen hebben cryptobedrijven en -investeerders ongeveer 119 miljoen dollar bijgedragen aan de kiescampagnes. Dat bedrag vertegenwoordigt bijna 48 procent van alle bedrijfsdonaties, waarmee de cryptosector een van de grootste financiers van politieke campagnes is geworden. Opvallend is dat die financiële steun niet beperkt bleef tot een partij. Zowel Republikeinen als Democraten ontvingen aanzienlijke bedragen. Met succes. Volgens gegevens van Stand With Crypto zijn 247 procryptokandidaten verkozen in het Huis van Afgevaardigden en 15 in de Senaat, respectievelijk 56 en 15 procent van de leden.

Het Zwitserse UBS, met 5.000 miljard dollar onder beheer, blijft scherp contra en waarschuwde klanten deze week dat bitcoin een speculatieve belegging blijft die de schommelingen in portefeuilles ongewenst kan verhogen.

Een van de belangrijkste voorstanders is senator Cynthia Lummis, een Republikein uit Wyoming die bekendstaat om haar inzet voor een cryptovriendelijke wetgeving. In juli introduceerde Lummis de Bitcoin Act, een wetsvoorstel dat voorziet in een netwerk van veilige bitcoinkluizen beheerd door het Amerikaanse ministerie van Financiën. De wet zou de aankoop van tot 1 miljoen bitcoin over de komende vijf jaar toestaan. Die aankopen, tegen de huidige prijs goed voor een investering van 90 miljard dollar, zouden gefinancierd worden door het verschuiven van beleggingen van de Amerikaanse bank (Fed) zonder dat extra schulden worden gemaakt. Daarmee zou bitcoin ingebed worden in de staatsfinanciën van de VS, met als doel de schuldenberg te verlichten, uitgaande van een verdere waardestijging van de cryptomunt.

De kansen dat Lummis haar slag thuishaalt, zijn fors gestegen door de steun van Trump en de meerderheid van procryptoverkozenen in het Amerikaanse Congres. Lummis beweert dat de Amerikaanse bitcoinreserve al in de eerste 100 dagen van Trumps presidentschap goedgekeurd kan raken.

Wat is bitcoin? Digitale valuta. Bitcoin is een digitale valuta die uitsluitend online bestaat en fungeert als een alternatieve vorm van geld voor transacties en waardeopslag. Beperkte voorraad. Er kunnen maximaal 21 miljoen bitcoins worden gecreëerd. Dat vaste aanbod voorkomt dat extra bitcoin kan worden toegevoegd, in tegenstelling tot reguliere munten, die bijgedrukt kunnen worden. Gedecentraliseerd systeem. Bitcoin opereert zonder de tussenkomst van banken of overheden, waardoor hij gebruikers directe controle biedt en onafhankelijk is van traditionele financiële instellingen. Bescherming tegen inflatie. Door het beperkte aanbod is bitcoin ontworpen als een bescherming tegen inflatie. Bitcoin biedt een mogelijke oplossing voor het waardeverlies dat reguliere munten kunnen ondergaan door monetaire verruiming en inflatie.

Vooralsnog nemen alleen kleine landen bitcoin in hun schatkisten op. El Salvador is de pionier. De jonge president Nayib Bukele koopt sinds 18 november 2022 elke dag 1 bitcoin aan met de schatkist van het Latijns-Amerikaanse land.

Ook het piepkleine Bhutan blijkt verrassend een serieuze speler te zijn. Dankzij de jongste koersstijgingen heeft de overheid nu meer dan 1 miljard dollar aan bitcoin in haar digitale kluizen liggen. Dat maakt Bhutan, een land met 800.000 inwoners, een van de grootste cryptobezitters in de wereld.

Dat een wereldmacht als de VS bitcoin wil aanhouden en zelfs actief aankopen is een gamechanger. Voor sommige beleggers, zelfs conservatieve pensioenfondsen, doet dat de balans overhellen. Britse pensioenadviseurs, zoals Cartwright, hebben voor het eerst een pensioenfonds geadviseerd bitcoin toe te voegen aan zijn portefeuilles. Een fonds van 50 miljoen pond heeft 3 procent van zijn vermogen in oktober in bitcoin belegd, met op dit moment al een aanzienlijke winst.

In België staat het pensioenfondsen in principe vrij om in crypto's te investeren, als zij dat in lijn achten met het voorzichtigheidsbeginsel. Maar Pensioplus, de Belgische vereniging van pensioeninstellingen, heeft geen weet van pensioenfondsen die in bitcoin of cryptoactiva investeren of overwegen dat te doen.

Bitcointrackers spelen een belangrijke rol in de verbreding van de beleggersbasis. De ETF's die in januari in de VS werden goedgekeurd, zijn een klinkend succes. Ze zien recordvolumes en -inlagen. De bitcointracker van BlackRock (IBIT) stak dinsdag de populaire goud-ETF van de vermogensreus voorbij naar belegd vermogen.

Een klein stukje van de cryptomunt volstaat om een gemengde portefeuille van aandelen, obligaties en andere klassieke activaklassen gediversifieerder te maken.

Walvissen aan verkoopkant

Staat de bitcoinhausse door die prille institutionele adoptie nog maar aan het begin van een langdurige stierenmarkt? Of loopt de prijs al te ver voorop? Bij een door sentiment gedreven belegging als bitcoin is dat moeilijk te zeggen. Het koop- en verkoopgedrag toont een wisselend beeld. Kleine bitcoininvesteerders, mensen die minder dan 1 bitcoin bezitten, de 'shrimps' (garnalen), zijn erg optimistisch over de digitale munt, terwijl grote investeerders ('whales'/walvissen) juist delen van hun bitcoin verkopen bij de huidige hoge koersen, blijkt uit cijfers van onderzoeker Glassnode. Langetermijnhouders blijven echter vasthouden aan hun bitcoin in afwachting van verdere stijgingen.

In de afgelopen maand waren alle groepen nettokopers van de cryptomunt, behalve de grootste whales, die minstens 10.000 bitcoin bezitten. Zij verkochten tijdens de recente hausse. Een uitzondering is de invloedrijkste whale Michael Saylor. De topman van het softwarebedrijf Microstrategy blijft consequent bijkopen, ongeacht de prijspieken, vanuit de overtuiging dat bitcoin op de lange termijn nog verder zal stijgen. Saylor financiert zijn aankopen vaak via leningen en obligaties om een maximale blootstelling aan bitcoin te behouden.

Bij grote beurshuizen lopen de meningen erg uit elkaar. Bernstein, een vermogensbeheerder met 800 miljard dollar aan beheerd vermogen, raadt klanten aan om 'in geen geval tegen de bitcoinrally te vechten' en de blootstelling te maximaliseren. De grote 'pump and dump'-capriolen die het koersverloop van bitcoin de voorbije jaren typeerden, zouden door een bredere adoptie van de munt moeten luwen. Anderen waarschuwen dat een te groot voorschot wordt genomen op bitcoins machtspositie bij overheden en institutionele beleggers. Concrete details over Trumps cryptobeleid blijven immers afwezig en de kans bestaat dat andere beleidsdomeinen voorrang krijgen. Het Zwitserse UBS, met 5.000 miljard dollar onder beheer, blijft scherp contra en waarschuwde klanten deze week dat bitcoin een speculatieve belegging blijft die de schommelingen in de portefeuilles ongewenst kan verhogen.

Wellicht is een middenweg het veiligst. Wie de voorbije dagen overtuigd is geraakt van het bitcoinverhaal, vermijdt sowieso het best extreme posities. Een klein stukje van de cryptomunt volstaat om een gemengde portefeuille van aandelen, obligaties en andere klassieke activaklassen gediversifieerder te maken.