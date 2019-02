AB InBev belooft in 2019 volumegroei

Belangrijkst is de waarschuwing voor een 'ongunstige marktomgeving' in de eerste helft van 2019. Die zal niet alleen dit halfjaar op de resultaten wegen - al belooft de groep voor heel 2019 wel een hogere ebitda - maar bemoeilijkt vooral de beloofde verkoop van de auto-interieurafdeling. 'Dat proces is de afgelopen zes maanden een grotere uitdaging geworden vanwege de snel veranderende omstandigheden in de automarkt.'