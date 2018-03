AB InBev groene vlek in rode Bel20

We hadden deze ochtend onze handen vol met de vele Belgische resultaten, maar toch even onze blik verruimen. En die blik leert dat er op de Europese beurzen best wel wat teleurstellende jaarrapporten zijn. Zo gaat in Parijs Carrefour zo'n 6 procent lager, nu CEO Alexandre Bompard er maar niet in lijkt te slagen het tijd op de thuismarkt te keren. In Zürich duikt uitzendgigant Adecco zo'n 7 procent in het rood: de resultaten bleven in het vierde kwartaal achter bij de verwachtingen en in januari en februari is de organische groei afgezwakt.