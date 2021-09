AB InBev slikt vers verkoopadvies

Een tegenvaller is dan weer dat het bedrijf vertraging oploopt met de goedkeuring van zijn belangrijkste product, de leverpomp 'Alfapump' in de VS. Een wereldwijd tekort aan benodigde elektronische componenten zal resulteren in een vertraging van zes maanden, aldus het persbericht. De indiening van een zogenaamde Pre-Market Approval (PMA) bij de geneesmiddelenwaakhond FDA is nu gepland voor midden 2023.