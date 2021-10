AB InBev verhoogt jaarprognose na sterke zomer

Over de grenzen zijn er elders in Europa cijfers van (onder meer) Airbus, STMicro, Sanofi en TotalEnergies in Frankrijk, Volkswagen in Duitsland en Royal Dutch Shell in Nederland. Op Wall Street beperken we onze selectie tot de letter A met Apple, Amazon en Altria. Deze laatste kan interessant zijn voor eventuele indicaties over de plannen met het grote en vers gedeblokkeerde aandelenpakket AB InBev.