Biocartis heeft in het voorbije jaar 335 exemplaren van zijn minilab Idylla geïnstalleerd. Het Mechelse diagnosticabedrijf klopt daarmee zijn in november verlaagde doelstelling van 300 stuks. Een sterke groei van covidtesten in Idylla kwam bovenop een eerder matige groei in het volume van kankertesten.Het aantal cartridges, de 'inktpatronen' waarmee het minilabo de diagnoses stelt, bedroeg vorig jaar 230.000, in lijn met de doelstelling. Het jaar werd afgelsloten met een kaspositie van 124 miljoen, stevig hoger dan geanticipeerd.