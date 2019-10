AB InBev zet de toon

IT-dienstengroep Econocom zag zijn omzet in de eerste negen maanden met 2,6 procent groeien tot 1,83 miljard euro. Dat wijst op een stabiele groeikadans, na zes maanden was er 2,9 procent groei.

Door tegenvallende resultaten en een mislukte successie van de macht van vader op zoon Bouchard zag Econocom het afgelopen jaar drie kwart van zijn beurswaarde in rook opgaan. Het zette het management aan om eigen aandelen in te kopen. Begin deze week had de groep 19 miljoen aandelen in kas, goed voor 7,7 procent van de uitstaande aandelen. 'De inkoop toont ons vertrouwen in de toekomst en heeft tot doel het rendement voor alle aandeelhouders te verhogen', luidt het in de trading update.