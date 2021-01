ASML verpulvert prognoses

Frappant nieuws in het Verre Oosten: daar vlamt Alibaba, waarbij de Chinese e-commercegigant na de lunchpauze in Hong Kong in één trek 300 miljard Hongkongdollar (ruim 30 miljard euro) méér waard wordt. De reden? Jack Ma is opgedoken. In een videoboodschap looft de CEO volgens de lokale media de Chinese onderwijzers.