Aan klim Chinese beurzen komt nog geen einde

Eerder was al duidelijk dat Shurgard amper last heeft gehad van de coronacrisis en dat wordt nu nog eens bevestigd in een update. De cijfers spreken voor zich.

In het tweede kwartaal steeg de omzet uit de verhuur van (kleine) opslagruimtes met 5 procent bij constante wisselkoersen. Op vergelijkbare basis bedroeg de omzetgroei 3 procent (Shurgard nam in mei 4 magazijnen over in München). En met 88,3 procent was de bezettingsgraad 0,9 procent hoger dan een jaar eerder.

Voor het eerste halfjaar levert dat een omzetgroei van 5,2 procent op (bij constante wisselkoersen) of 3,8 procent bij gelijke opslagcapaciteit. De bezettingsgraad lag op 88,1 procent. Shurgard zegt dat het in al zijn markten sterk bleef presteren.

Kortom, Covid-19 had slechts een ‘marginale impact’ op de activiteiten van Shurgard. Alle markten waar het bedrijf actief is, zijn nu uit lockdown, wat zich eind juni al vertaalde in een bezettingsgraad van 89,6 procent.