Aankomend resultatenseizoen houdt Azië in toom

Osram Licht zorgde maandagavond voor een verrassing door aan te kondigen dat nog een tweede partij interesse had betoond om de Duitse verlichtingsspecialist over te nemen. Het gaat om de Oostenrijkse sensorenfabrikant AMS. Osram werd naar eigen zeggen benaderd met een niet-bindend bod van 38,50 euro per aandeel of ongeveer 3,7 miljard euro.

Eerder deze maand stemde Osram in met een overnamebod van 35 euro per aandeel of 3,4 miljard euro in totaal van de private equity-spelers Bain Capital en Carlyle Group.

Tot een biedstrijd zal het evenwel niet komen. AMS liet weten dat het de gesprekken over een eventuele overname van Osram stopzet. Het bedrijf ‘ziet onvoldoende basis om de discussies voort te zetten’.