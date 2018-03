Ablynx klimt richting overnameprijs

Retail Estates , de specialist in perifeer winkelvastgoed, heeft in Cruquius, een deelgemeente van Haarlemmermeer, twee winkelpanden aangekocht van samen ruim 6.000 m². De panden sluiten aan op het retailpark dat het bedrijf in december aankocht. De twee winkels zijn momenteel verhuurd aan Praxis en Gamma. Retail Estates investeert 9 miljoen euro en kan op een nettohuur van 0,61 miljoen euro rekenen. Het aanvangsrendement bedraagt zodoende 6,78 procent.

De aankoop van het retailpark gebeuirt 'onder opschortende voorwaarde' omdat de financiering nog niet rond is. Retail Estates had eind vorig jaar een schuldgraad van 58,80 procent. Dat betekent dat ofwel een arbitrage binnen de portefeuille zal nodig zijn en/of een kapitaalverhoging. Retail Estates overweegt alvast een mogelijke verkoop van het retailpark in Zwolle, dat pas in december werd aangekocht en voor een faire waarde van 26,6 miljoen euro in de boeken staat. De verkoopprocedure is al opgestart en een potentiële koper zal een due diligence uitvoeren om later eventueel een bindend bod voor te leggen.