'Actieplan' doet Turkse lira opveren van diepterecord

Klaar voor een nieuwe beursweek? Dit staat op het programma:

Vindt Duitse economie tweede adem?

Duitsland publiceert dinsdag als laatste groot land van de eurozone cijfers over de economische groei in het tweede kwartaal. Economen verwachten dat de economische activiteit met 0,4 procent is gestegen, tegenover 0,3 procent in het eerste kwartaal.



De halvering van de groei in de eerste drie maanden van dit jaar was onder meer te wijten aan uitzonderlijke factoren, zoals slecht weer, een griepepidemie en stakingen.



De cijfers over het Duitse ondernemersvertrouwen suggereren dat ook het tweede kwartaal zwak was. Er zijn aanwijzingen dat de Duitse economie de negatieve invloed begint te voelen van de handelsoorlog tussen de VS en de rest van de wereld.



Als grote exporteur is Duitsland erg kwetsbaar voor een vertraging van de wereldhandel. De economische groei in de eurozone daalde in het tweede kwartaal naar 0,3 procent, tegenover 0,4 procent in het eerste kwartaal, bleek vorige week uit cijfers van Eurostat.

Koelt Chinese economie af?

China publiceert dinsdag cijfers van de economische activiteit in juli. De zwakker dan verwachte vertrouwensindicatoren van juli suggereren dat de groei vertraagt. Economen voorspellen dat de industriële productie met 6,3 procent jaar op jaar is gestegen, tegenover 6 procent in juni. Ze verwachten dat de kleinhandelsomzet met 9,1 procent groeide, versus 9 procent in juni.



Net als Duitsland wordt China getroffen door de verhoging van de Amerikaanse importtaksen. Washington viseert met zijn taksen vooral Peking. Maar de economische activiteit in China is minder afhankelijk van de export dan de economische activiteit in Duitsland.

In welke mate treft daling palmolieprijs Sipef?

Donderdagmorgen publiceert Sipef resultaten over het eerste halfjaar. KBC Securities rekent op een omzet van 146 miljoen dollar (-6,6%) en een nettowinst van 25,7 miljoen dollar. De plantagegroep heeft de palmolieprijs voor 54 procent van zijn productie vastgelegd tegen 736 dollar per ton.



Dat is maar goed ook. Sinds begin juli heeft de palmolieprijs een nieuwe tik gekregen tot 580 dollar per ton. Het is daarom uitkijken naar de vooruitzichten.

Geraakt Lotus terug op kruissnelheid?

Vrijdagavond publiceert Lotus Bakeries halfjaarresultaten. Beleggers verwachten beterschap tegenover een jaar geleden. Dat heeft te maken met het VK, na de België de belangrijkste afzetmarkt, met 20 procent van de groepsomzet in 2017.



Vorig jaar incasseerde Lotus de val van het pond. Dit jaar is Sterling vrij stabiel gebleven tegenover vorig jaar. Dat is belangrijk want elke daling van het pond met 5 procent neemt een hap van 1 miljoen uit de nettowinst. Het is ook uitkijken naar nieuws over de nieuwe speculoosfabriek in de Verenigde Staten. Die zou in 2019 operationeel worden en aan de cashflows bijdragen.

